日本瑤瑤篠崎愛 打入「歷代性感偶像人氣榜」五強
有「日本瑤瑤」之稱的篠崎愛，憑住G Cup身材在水着界爆紅。日本投票網站日前一人一票選出「歷代性感偶像人氣排行榜」，篠崎愛順利打入五強。
文：東方新地 ｜圖：篠崎愛IG、篠崎愛寫真
憑G Cup火辣身材爆紅
29歲日本水着女星兼歌手篠崎愛一向樣靚身材正，憑住G Cup火辣身材在水着界爆紅，更有「日本瑤瑤」之稱。早前日本投票網站「大家的排行榜」展開民意調查，由網民一人一票選出「歷代性感偶像人氣排行榜」，結果篠崎愛順利打入五強，參與投票的粉絲大讚她擁有完美body，G Cup上圍更深受宅男粉絲歡迎，難怪篠崎愛在另一票選中被譽為「上班族最愛的六大美胸女星」。
演藝發展多元化
其實篠崎愛早於2006年在原宿街頭被星探發現成為model，當年只得14歲的她參加「全國女子高中生制服選美比賽」獲得亞軍正式出道，無添加的天使臉孔，加上G Cup魔鬼身材，俘虜唔少宅男的心，亦因爲咁篠崎愛每隔幾年推出新寫真集，本本都賣到滿堂紅。今年29歲的篠崎愛演藝發展多元化，拍過電影也推出過唱片專輯，雖然未達一線，但名氣一直有增無減，其IG有超過34萬粉絲。
年齡：29歲
身高：160cm
三圍：34G-24-35