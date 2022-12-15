日本網紅女娜娜茶跑完樓梯、跑去海灘隨機鬥波 拍片狂吸510萬瀏覽

25歲的日本女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以傲人優勢，經常在社交平台毫不吝嗇拍攝短片，加上本身是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在抖音上受到320萬名粉絲的追隨。早前她在抖音上載一條跑樓梯的影片，短短5秒鐘，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張；最近佢又開Youtube拍片，現身海灘進行一項挑戰⋯⋯