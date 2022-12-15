娜娜茶

日本網紅女娜娜茶跑完樓梯、跑去海灘隨機鬥波 拍片狂吸510萬瀏覽

正妹
東方新地

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25歲的日本女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以傲人優勢，經常在社交平台毫不吝嗇拍攝短片，加上本身是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在抖音上受到320萬名粉絲的追隨。早前她在抖音上載一條跑樓梯的影片，短短5秒鐘，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張；最近佢又開Youtube拍片，現身海灘進行一項挑戰⋯⋯

なな茶海邊挑戰空對空撞擊

平日なな茶在抖音和IG分享的短片通常都係「個人表演」，但去到YouTube就熱鬧得多，好似最近佢就去到海灘度假區，突襲其他遊客，一齊玩「另類high five」：

娜娜茶 互相關心。
互相關心。（圖片來源：なな茶 [email protected]
娜娜茶 被邀請嘅旅客一面錯愕！但願意配合 。
被邀請嘅旅客一面錯愕！但願意配合 。（圖片來源：なな茶 [email protected]
娜娜茶 托一托，舒筋活絡。
托一托，舒筋活絡。（圖片來源：なな茶 [email protected]
娜娜茶 旅客表示羡慕！
旅客表示羡慕！（圖片來源：なな茶 [email protected]
今年25歲的娜娜茶擁有天使般的臉孔，有超過320萬人追蹤，風頭一時無兩。
今年25歲的娜娜茶（なな茶）有超過320萬人追蹤，風頭一時無兩。（圖片來源：[email protected]_0211）

なな茶海斜孭袋跑樓梯動態連環圖

娜娜茶近日在上載了一條行樓梯影片。
娜娜茶近日在上載了一條跑樓梯影片，而再度爆紅。（圖片來源：[email protected]_0211）

藍色連身裙 跑樓梯盡顯優勢

今年25歲的娜娜茶（なな茶）擁有天使般的臉孔，在抖音有超過320萬人追蹤，風頭一時無兩。近日娜娜茶再度在抖音爆紅，她上載了一條行樓梯影片，片中娜娜茶穿上藍色連身裙，配上輕巧的孭斜袋，令她的優勢呼之欲出，加上娜娜茶以急步跑樓梯，已使網友狂噴鼻血。難怪短短5秒鐘的片段，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。

豁出落力彈跳跑動爆紅

其實娜娜茶目前仍就讀日本私立名校慶應義塾大學，曾做過網紅Cosplayer，不過當時並未為人認識，就算後來她不甘前路受困，成立日本三人偶像女團「黒のシャーナ」，但依然半紅不黑。直到近年娜娜茶決定豁出去，經常在抖音不斷出片，除了招牌比基尼外，還有啦啦隊服、Cosplay等的影片，成功俘虜大批宅男粉絲，更被日本娛樂媒體封為新生代抖音女王。

娜娜茶 急步跑樓梯，大幅度晃動。
急步跑樓梯，大幅度晃動。（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶 短短5秒鐘的片段，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。
短短5秒鐘的片段，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_0211）

比卡超自我檢測

平時喺抖音不時自發惡搞短片，好似呢個比卡超裝扮，就引起唔少網友定格收睇：

娜娜茶
（圖片來源：[email protected]
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]
其實娜娜茶目前就讀日本私立名校慶應義塾大學。
其實娜娜茶目前就讀日本私立名校慶應義塾大學。（圖片來源：[email protected]_0211）
近年娜娜茶決定豁出去。
近年娜娜茶決定豁出去，經常拍攝不同類型短片。（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_0211）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_chiba）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_chiba）
娜娜茶
（圖片來源：[email protected]_chiba）

娜娜茶圖庫

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_0211

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