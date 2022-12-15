日本網紅女娜娜茶跑完樓梯、跑去海灘隨機鬥波 拍片狂吸510萬瀏覽
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25歲的日本女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以傲人優勢，經常在社交平台毫不吝嗇拍攝短片，加上本身是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在抖音上受到320萬名粉絲的追隨。早前她在抖音上載一條跑樓梯的影片，短短5秒鐘，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張；最近佢又開Youtube拍片，現身海灘進行一項挑戰⋯⋯
なな茶海邊挑戰空對空撞擊
平日なな茶在抖音和IG分享的短片通常都係「個人表演」，但去到YouTube就熱鬧得多，好似最近佢就去到海灘度假區，突襲其他遊客，一齊玩「另類high five」：
なな茶海斜孭袋跑樓梯動態連環圖
藍色連身裙 跑樓梯盡顯優勢
今年25歲的娜娜茶（なな茶）擁有天使般的臉孔，在抖音有超過320萬人追蹤，風頭一時無兩。近日娜娜茶再度在抖音爆紅，她上載了一條行樓梯影片，片中娜娜茶穿上藍色連身裙，配上輕巧的孭斜袋，令她的優勢呼之欲出，加上娜娜茶以急步跑樓梯，已使網友狂噴鼻血。難怪短短5秒鐘的片段，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。
豁出落力彈跳跑動爆紅
其實娜娜茶目前仍就讀日本私立名校慶應義塾大學，曾做過網紅Cosplayer，不過當時並未為人認識，就算後來她不甘前路受困，成立日本三人偶像女團「黒のシャーナ」，但依然半紅不黑。直到近年娜娜茶決定豁出去，經常在抖音不斷出片，除了招牌比基尼外，還有啦啦隊服、Cosplay等的影片，成功俘虜大批宅男粉絲，更被日本娛樂媒體封為新生代抖音女王。
比卡超自我檢測
平時喺抖音不時自發惡搞短片，好似呢個比卡超裝扮，就引起唔少網友定格收睇：