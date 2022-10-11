日本Cosplay女神Enako收入破1億　年初殺入日劇多線發展

日本Cosplay界收入最高的扮演者28歲的Enako最近又出招賣寫真，今次主題係Crossover高橋留美子漫畫系列，一如以往被fans搶到一本都冇剩。呢本寫真集係9月7日推出，同佢上一本寫真差不過兩三個禮拜，出得咁密難怪可以賺咁多！