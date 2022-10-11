日本Cosplay女神Enako收入破1億 年初殺入日劇多線發展
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日本Cosplay界收入最高的扮演者28歲的Enako最近又出招賣寫真，今次主題係Crossover高橋留美子漫畫系列，一如以往被fans搶到一本都冇剩。呢本寫真集係9月7日推出，同佢上一本寫真差不過兩三個禮拜，出得咁密難怪可以賺咁多！
上年賺夠１億日圓
Enako（えなこ)過去在2020年自爆自己賺進5000萬日元（約港幣220萬），舊年更加翻倍，單計2021年去到11月，Enako已經進帳1億日元（約港幣540萬），收入都係來自節目宣傳登台等，佢自己就話出寫真搵得唔多，純粹真係靠宣傳同各種活動搵錢。
一鍵即睇Enako相集：
殺入日劇界
Enako最近她更殺入日劇界，首度演出改編漫畫的深夜劇《前男友←RETRY》（モトカレ ←リトライ），飾演男主角鈴木仁的前女友，男粉絲見到都妒忌同葡萄。
曾經被指靠有錢男友同「枕營業」
Enako賺到錢一樣有是非，其中最多人講就係佢靠男友同「枕營業」先搵到咁多，但佢亦不甘示弱，反問對方知唔知自己一個星期排到幾滿，亦表示係靠自己先賺到一年3000萬日圓，對於傳聞話佢靠男朋友養真係一笑置之。
被爆同居兩年
根據日本文春媒體上年報導，Enako被發現與職業選手けんき（Kenki）同居兩年多，而本人在twitter並沒有否認，僅表示：「就如今天報導所言，我和けんき交往屬實，但這是私事，所以我不會特地公開說明，如果你們能祝福我們，我將感激不盡！」之後伊織萌也特別來「抽水」。
Enako小檔案
Enako（えなこ）今年28歲，出身於日本愛知縣名古屋市，自從中學時代已經投身Cosplay，她早在2011年透過扮演角色《東方》遊戲的帕秋莉後人氣急升，之後更推出寫真CD-ROM，更成為Sony Music旗下的第一個全Coser女子組合panache!的成員，不過卻因其中位成員離隊而於短短半年間解散，後來Enako後來更獲邀前往中國，開始她的演藝事業。2018年在西日本暴雨中協助當地籌款，為受災地區籌得268萬日圓，2020年成為Cool Japan的外交大使，在2022年成為日本第八屆封面女郎第一位，第二位分別是伊織萌（伊織もえ）和篠崎心（篠崎こころ））。