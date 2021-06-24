美白女神日比美思出水着寫真 晒8頭身完美比例
22歲日本水着偶像日比美思肌膚白滑，樣子甜美可愛，更擁有「8頭身」人體完美比例，一向深受宅男愛戴。早前日比美思推出水着寫真登上雜誌封面，即吸引男粉絲狂掃收藏。
文：東方新地 ｜圖：日比美思IG、日比美思twitter、日比美思寫真
22歲日本水着偶像日比美思天生肌膚白裹透紅，樣子甜美可愛，散發出清純脫俗的氣質，加上擁有「8頭身」人體最完美比例，每次推出新寫真集都會成為搶手貨。早前日比美思推出新水着寫真登上雜誌封面，有低胸吊帶長裙及三點式泳衣造型，性感之餘又有幾分青澀少女味，難怪引來一班宅男搶購，更有男粉絲狂掃做珍藏，非常厲害！
其實2009年出道的日比美思曾是童星組合「Dream 5」團體的主音，因為幫動畫《妖怪手錶》唱主題曲而意外爆紅，更在2014年以「Dream 5」成員身份在年度大騷「紅白」亮相。但其後組合解散，她眼見舊隊友大原優乃轉行性感水着路線而極速上位，所以在2017年亦加入寫真界。去年推出寫真集《小悪魔になれるの!?》，以167cm身高及雪白肌膚作賣點大受歡迎。
年齡：22歲
身高：1米67
三圍：33、25、33
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有片！日比美思寫真集精彩花絮
https://www.youtube.com/watch?v=Db8Tfs89wVU