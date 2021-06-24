美白女神日比美思出水着寫真 晒8頭身完美比例

22歲日本水着偶像日比美思肌膚白滑，樣子甜美可愛，更擁有「8頭身」人體完美比例，一向深受宅男愛戴。早前日比美思推出水着寫真登上雜誌封面，即吸引男粉絲狂掃收藏。

文：東方新地 ｜圖：日比美思IG、日比美思twitter、日比美思寫真