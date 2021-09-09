智能愛人｜蔡嘉欣比堅尼上陣划獨木舟 獲好友陳詩欣大讚：國色天香
有份參演無綫新劇《智能愛人》的蔡嘉欣，選港姐前已是出名的KOL，不時在IG派福利。日前她在IG分享穿上比堅尼泳衣上陣划獨木舟的照片，大晒fit爆美好身段，十分吸睛。
文：東方新地 ｜圖：蔡嘉欣 IG
比堅尼上陣划獨木舟
近日有份參演新劇《智能愛人》的蔡嘉欣，入行以來備受無綫力捧，但其實她在前年選港姐前已是當紅KOL，最愛在IG向粉絲派福利吸like。日前她就分享了首次在香港划獨木舟的照片，眼見嘉欣穿上比堅尼上陣，大晒fit爆美好身段，又在岸邊擺出不同誘人甫士，十分養眼，難怪連好友陳詩欣都留言大讚：「國色天香，一笑傾城」。不過嘉欣似乎都唔多滿意，原來她大嘆自己買錯綠色的防滑鞋，同當刻的靚人靚景明顯格格不入，更表示好「好後悔」。
曾傳不和的吳若希留言顯關心
而早前曾因合作主持無綫節目《姊妹淘》，傳出不和的吳若希（Jinny）原來都有留意嘉欣IG，並留言問她：「有無燶？」，嘉欣亦回覆：「沒有沒有，我哋全身包到得對眼露出來」。另外，嘉欣亦分享划獨木舟經驗：「今日由相思灣划獨木舟過去綠蛋島，之前玩過兩次獨木舟，一次在瑞士的Interlaken，一次在葡萄牙的最南邊Lagos，其實每一次玩獨木舟我都特別開心，可以距離大海這麼近，沿途又可以欣賞漂亮的大自然。第一次在香港玩獨木舟，驚訝香港有這麼美的地方，完全有去了旅行的感覺」。