「最強美乳」片山萌美全裸寫真創高峰 轉型拍日劇《黑心居酒屋》大獲好評
獲封「最強美乳」的30歲水着女星片山萌美，曾大膽推出全裸「露點」寫真《Rashin 裸芯》，一度成為日本寫真界的熱話。但近年片山萌美漸漸轉型，憑日劇《黑心居酒屋》大獲觀眾好評。
文：東方新地 ｜圖：片山萌美 Twitter、片山萌美寫真、Netflix截圖
曾大膽推出全裸「露點」寫真
曾獲最天然日本小姐美譽，30歲水着女星片山萌美樣子清純甜美，身高5呎7吋的她擁有一雙修長美腿，加上36G的激凸上圍，迷倒不少男粉絲。早年片山萌美推出首本寫真《人魚》便被日本媒體封為「最強美乳」，之後她更作大膽嘗試，推出全裸「露點」寫真《Rashin 裸芯》，一度成為日本寫真界的熱話，風頭一時無兩！
轉型拍劇大獲好評
其實近年片山萌美自推出全裸寫真後，令事業更上層一樓，漸漸轉型在電視界、電影界及寫真界作三線發展。片山萌美曾在日本著名電影《小偷家族》飾演一名虐待女兒的母親，雖然只有三場戲，但導演是枝裕和就公開激讚她演技出色，備受肯定。而早前片山萌美所主演的日劇《黑心居酒屋》於Netflix上架，成功撼贏一眾歐美韓劇，榮登排行榜前十名，劇中片山萌美演技細膩自然，再獲多方觀眾的好評。
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（有片）片山萌美 そんなバカンス PV②
（有片）片山萌美 ~ わたし巡り
https://www.youtube.com/watch?v=ekY082IFLnM&t=624s