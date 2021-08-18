「最強美乳」片山萌美全裸寫真創高峰 轉型拍日劇《黑心居酒屋》大獲好評

獲封「最強美乳」的30歲水着女星片山萌美，曾大膽推出全裸「露點」寫真《Rashin 裸芯》，一度成為日本寫真界的熱話。但近年片山萌美漸漸轉型，憑日劇《黑心居酒屋》大獲觀眾好評。

文：東方新地 ｜圖：片山萌美 Twitter、片山萌美寫真、Netflix截圖