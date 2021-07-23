東京奧運｜朱嘉望：女子劍擊代表｜香港靚女運動員系列
朱嘉望（Moonie Chu）係香港女子劍擊重劍運動員，2012年獲取香港傑出青少年運動員，2014代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會劍擊比賽，今年東京奧運，與江旻憓、佘繕妡及連翊希組成「香港女子重劍東奧代表隊」前往東京參賽！身材Fit爆的Monnie有一身古銅色肌膚，劍擊以外亦愛好水上運動！
原文刊於：東方新地
25歲的朱嘉望（Moonie）是香港女子劍擊隊代表，除了練得一手好劍，讀書成績亦出色，笑容甜美的Monnie，身高1.65米，有一身古銅色肌膚，IG有超過5萬followers，不時在社交網站分享自拍照，有足夠人氣成為KOL！
劍擊以外 熱愛水上運動
認識她之前，不時從社交網絡中，感受她那燦爛笑容所發放的正能量，同時羨慕着她遊歷世界的風光。不過這是她唯一的形象嗎？她便笑着解釋：
「其實Instagram很容易欺騙到大家。」
從小在國際學校長大，現時是全職劍擊運動員之外，同時兼顧香港大學心理學系學位。她坦言自己的性格的確比較「鬼妹仔」一點，又喜歡戶外活動，形象亦比較健康，但也強調着Instagram的她只是其中一個她：「我平日練習時，辛苦時、痛哭時、流血時怎會放上Instagram。別人可能看見我覺得我可能很喜歡化妝，很喜歡穿靚衫穿裙子，戴上面罩便是另一個我，打劍時會比較aggressive，比較暴躁。」
朱嘉望：「香港學生唔一定要做Banker」
香港女子劍擊運動員－Moonie 朱嘉望：
「我目標是參加2020東京奧運，因為我想證明，香港學生唔一定要做Banker！」
Moonie常要出國比賽，有時甚至連教練也不跟隨，所有事情也是自己解決。而遇過最多錯折的，是受傷。去年香港舉辦亞洲錦標賽，香港隊佔主場之利當然不想失威，倍感緊張。可是她在大陸集訓時弄傷了手指，家人又不在旁，反而學懂了心理上的訓練：「其實因為受傷，反而要令自己在心理上準備多一點，用了很多心理學方法幫助自己，雖然我的手不能動，我便從腦袋中思考。」