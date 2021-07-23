東京奧運｜朱嘉望：女子劍擊代表｜香港靚女運動員系列

朱嘉望（Moonie Chu）係香港女子劍擊重劍運動員，2012年獲取香港傑出青少年運動員，2014代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會劍擊比賽，今年東京奧運，與江旻憓、佘繕妡及連翊希組成「香港女子重劍東奧代表隊」前往東京參賽！身材Fit爆的Monnie有一身古銅色肌膚，劍擊以外亦愛好水上運動！

原文刊於：東方新地