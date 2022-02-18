ViuTV李昭南自爆葵廣遇偷拍狂徒 當場質問：叫佢打開相簿勁多女仔相
ViuTV藝人李昭南（Mishy）出名身材出眾，有「ViuTV咪神」稱號﹗李昭南日前在IG即時動態透露，在葵涌廣場被狂徒偷拍，並貼出兩張男子的照片，當場捉住及質問對方﹗
李昭南：佢影我，我已經避開
李昭南貼出兩張男子半身及背面相片，並透露遭偷拍：「葵廣對出有周圍偷影女仔嘅阿叔，見到佢影我，已經避開佢，點知佢再舉機，我問：『你做咩影我？』佢答：『無呀無呀﹗』然後打開啲唔關事嘅app，我再問佢：『呢啲唔係相簿喎』佢一打開相簿入面勁多偷影女仔嘅相﹗跟住佢跑走咗，anyway大家自己小心，佢係50幾歲好瘦、著藍色衫、涼鞋嘅阿叔﹗」
李昭南奉勸女仔：要大聲質問唔好放過﹗
李昭南：「如果你哋被偷拍，務必大聲質問對方唔好咁就放過﹗記得記錄低佢哋外貌，你100%唔係唯一被偷影嘅一個，十次開相簿，十次都成個album都係唔同女仔嘅偷拍相﹗」
李昭南成網民Cap圖對象 曾參加《造星3》百般武藝
李昭南（Mishy）2016年加入ViuTV，曾擔任多個節目主持及參演多套劇集，曾參與《全民造星3》大騷百般武藝。最為人所知的相信是《暖男爸爸》中飾演骨妹Nomi，盡騷逼爆身材，立即成網民cap圖對象，身材成為焦點外，一幕淚崩戲亦感動人心。其實Mishy學歷超高，更曾放棄美國華盛頓政府總部電視台主播一職，回港由零開始！
李昭南高學歷好身材 棄做美國電視台主播回港發展
李昭南（Mishy）現年32歲，於美國長大，操流利英語，係ViuTV的英文主持擔當，高學歷出身，曾獲美國政府電視台聘請擔任主播一職。最終李昭南未有留美發展，選擇回港發展，後於2016年回美參選《全美華埠小姐》並勇奪第二公主。《全美華埠小姐》歷屆得獎佳麗包括前無綫藝人楊婉儀、吳美珩、陳法拉；無綫藝人王君馨，Mishy獲封此名銜絕不簡單。
李昭南轉戰《全民造星3》被批冇觀眾緣
憑劇集彈起的李昭南，轉戰《全民造星3 》，希望能以歌手身份突圍，在比賽中騷琴技、舞藝、歌聲，雖然被評判林二汶狠批冇觀眾緣，不過李昭南冇氣餒，誓追歌手夢！