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ViuTV李昭南自爆葵廣遇偷拍狂徒 當場質問：叫佢打開相簿勁多女仔相

正妹
東方新地

ViuTV藝人李昭南（Mishy）出名身材出眾，有「ViuTV咪神」稱號﹗李昭南日前在IG即時動態透露，在葵涌廣場被狂徒偷拍，並貼出兩張男子的照片，當場捉住及質問對方﹗

李昭南：佢影我，我已經避開

李昭南貼出兩張男子半身及背面相片，並透露遭偷拍：「葵廣對出有周圍偷影女仔嘅阿叔，見到佢影我，已經避開佢，點知佢再舉機，我問：『你做咩影我？』佢答：『無呀無呀﹗』然後打開啲唔關事嘅app，我再問佢：『呢啲唔係相簿喎』佢一打開相簿入面勁多偷影女仔嘅相﹗跟住佢跑走咗，anyway大家自己小心，佢係50幾歲好瘦、著藍色衫、涼鞋嘅阿叔﹗」

李昭南身材出眾﹗
李昭南身材出眾﹗
李昭南在社交網自爆遇偷拍狂徒。
李昭南在社交網自爆遇偷拍狂徒。

李昭南奉勸女仔：要大聲質問唔好放過﹗

李昭南：「如果你哋被偷拍，務必大聲質問對方唔好咁就放過﹗記得記錄低佢哋外貌，你100%唔係唯一被偷影嘅一個，十次開相簿，十次都成個album都係唔同女仔嘅偷拍相﹗」

並拍下一男子背面。
並拍下一男子背面。

李昭南成網民Cap圖對象 曾參加《造星3》百般武藝

李昭南（Mishy）2016年加入ViuTV，曾擔任多個節目主持及參演多套劇集，曾參與《全民造星3》大騷百般武藝。最為人所知的相信是《暖男爸爸》中飾演骨妹Nomi，盡騷逼爆身材，立即成網民cap圖對象，身材成為焦點外，一幕淚崩戲亦感動人心。其實Mishy學歷超高，更曾放棄美國華盛頓政府總部電視台主播一職，回港由零開始！

李昭南高學歷好身材 棄做美國電視台主播回港發展

李昭南（Mishy）現年32歲，於美國長大，操流利英語，係ViuTV的英文主持擔當，高學歷出身，曾獲美國政府電視台聘請擔任主播一職。最終李昭南未有留美發展，選擇回港發展，後於2016年回美參選《全美華埠小姐》並勇奪第二公主。《全美華埠小姐》歷屆得獎佳麗包括前無綫藝人楊婉儀、吳美珩、陳法拉；無綫藝人王君馨，Mishy獲封此名銜絕不簡單。

李昭南選美出身，現為ViuTV旗下藝人。
李昭南選美出身，現為ViuTV旗下藝人。
高學歷出身的她，扮演專業人士無違和感。
高學歷出身的她，扮演專業人士無違和感。
Mishy的好身材一直成為網民焦點。
李昭南的好身材一直成為網民焦點。
不少網民亦稱Mishy為「ViuTV最性感女藝人」。
不少網民亦稱李昭南為「ViuTV最性感女藝人」，並封佢為「ViuTV咪神」。
去Camping亦大曬好身材！
去Camping亦大曬好身材！
今年的《海陸勁技場》也有南哥的落力演出。
在《海陸勁技場》也有南哥的落力演出。

李昭南轉戰《全民造星3》被批冇觀眾緣

憑劇集彈起的李昭南，轉戰《全民造星3 》，希望能以歌手身份突圍，在比賽中騷琴技、舞藝、歌聲，雖然被評判林二汶狠批冇觀眾緣，不過李昭南冇氣餒，誓追歌手夢！

李昭南在美國加州大學戴維斯分校傳理及舞台系以高等榮譽畢業11年在華盛頓政府總部實習時，擔任新聞節目主播，16年參加美國全美華埠小姐第二公主，為圓歌唱夢，毅然放棄美國一切，回流返港尋夢，最近參加《全民造星3》 。
李昭南在美國加州大學戴維斯分校傳理及舞台系以高等榮譽畢業11年在華盛頓政府總部實習時，擔任新聞節目主播，16年參加美國全美華埠小姐第二公主，為圓歌唱夢，毅然放棄美國一切，回流返港尋夢，後來參加《全民造星3》 。
南哥去海洋公園水上樂園玩水！
南哥去海洋公園水上樂園玩水！

《蟲前有10個女仔》也南哥參與，尋找夜行生物！

李昭南在 ViuTV 原創劇《 暖男爸爸 》飾演鄭中基的骨妹鄰居，不時幫鄭中基湊囝囝暴龍哥。
李昭南在 ViuTV 原創劇《 暖男爸爸 》飾演鄭中基的骨妹鄰居，不時幫鄭中基湊囝囝暴龍哥。
在劇中本身也是媽媽的李昭南，和丈夫離婚，跟兒子只能透過視像電話溝通，呢場爆喊戲，李昭南一秒淚崩，相當感人。
在劇中本身也是媽媽的李昭南，和丈夫離婚，跟兒子只能透過視像電話溝通，呢場爆喊戲，李昭南一秒淚崩，相當感人。
李昭南自小對音樂有興趣，精通古典鋼琴、結他、手風琴、搖滾鼓等，多才多藝，不時自彈自唱開live與粉絲會面。
李昭南自小對音樂有興趣，精通古典鋼琴、結他、手風琴、搖滾鼓等，多才多藝，不時自彈自唱開live與粉絲會面。
李昭南為了在 《全民造星3》有出色表現，不停練舞致雙腳瘀傷，為參加《造星3》下了不少工夫，卻慘遭評判狠批冇觀眾緣，不過未令她對追夢死心，她喊住話：「我希望得到尊重，可以喺音樂方面發展。」
李昭南為了在 《全民造星3》有出色表現，不停練舞致雙腳瘀傷，為參加《造星3》下了不少工夫，卻慘遭評判狠批冇觀眾緣，不過未令她對追夢死心，她喊住話：「我希望得到尊重，可以喺音樂方面發展。」
16年加入ViuTV的李昭南主持過 《Good Night Show全民星戰》 《Chill Club 》 等，演過的劇集有 《理想國》 、 《假設性無罪》 等，早前到台灣旅行，大晒性感水著，盡騷逼爆身材。
16年加入ViuTV的李昭南主持過 《Good Night Show全民星戰》 《Chill Club 》 等，演過的劇集有 《理想國》 、 《假設性無罪》 等，早前到台灣旅行，大晒性感水著，盡騷逼爆身材。
李昭南父母做酒樓生意，曾經營八、九十年代的兩大酒樓：海城大酒樓夜總會以及海洋皇宮大酒樓夜總會，不時會邀請歌手登台，酒樓在90年後期結業。未知是否自小受影響，對唱歌產生濃烈興趣，不過李昭南否認家境富裕。
李昭南父母做酒樓生意，曾經營八、九十年代的兩大酒樓：海城大酒樓夜總會以及海洋皇宮大酒樓夜總會，不時會邀請歌手登台，酒樓在90年後期結業。未知是否自小受影響，對唱歌產生濃烈興趣，不過李昭南否認家境富裕。
李昭南在美國做過主播、晚會司儀及登台，曾與黎耀祥在登台中合唱。
李昭南在美國做過主播、晚會司儀及登台，曾與黎耀祥在登台中合唱。
李昭南雖然因為在《 暖男爸爸 》的激凸身材成焦點，不過她卻好介意外界的批判眼光，又指唔覺得自己身材出眾，只覺得為生活帶來不便，又被朋友指她可能因負荷過重經常寒背，她表示近來更試著紮胸背心希望胸部結實一點。
李昭南雖然因為在《 暖男爸爸 》的激凸身材成焦點，不過她卻好介意外界的批判眼光，又指唔覺得自己身材出眾，只覺得為生活帶來不便，又被朋友指她可能因負荷過重經常寒背，她表示近來更試著紮胸背心希望胸部結實一點。
《暖男爸爸》大波骨妹李昭南成網民Cap圖對象 轉戰《全民造星3》騷百般武藝
《暖男爸爸》大波骨妹李昭南成網民Cap圖對象 轉戰《全民造星3》騷百般武藝
《暖男爸爸》大波骨妹李昭南成網民Cap圖對象 轉戰《全民造星3》騷百般武藝

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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