李蔓瑩白背心淺露性感同網民玩住倒數 粉絲心痛她愈嚟愈瘦面都凹埋

現時31歲李蔓瑩（Renee）擁有32E驕人身材，繼早前她穿上泳裝拍攝的廣告在各大平台熱播，當中在泳池邊跑步的一幕極震撼，令網民「loop咗十分鐘」，之後，Reneen又再發功，趁住2021年年尾再挑戰網友底線，玩似遊戲倒數！