李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友狂loop十分鐘

李蔓瑩（Renee）擁有32E驕人身材，日前她穿上泳裝拍攝的廣告在各大平台熱播，當中在泳池邊跑步的一幕極震撼，迅即惹起網上熱議，更有網民留言話：「我loop咗十分鐘」。

文：東方新地 ｜圖：李蔓瑩 [email protected]