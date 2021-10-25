李雲迪疑嫖娼29歲女主角真身曝光　網友揶揄：不怪李雲迪！

中國著名鋼琴家李雲迪涉嫖娼被北京朝陽警方行政拘留，事件震驚娛樂圈。隨著事件不停發酵，網上有知情人士透露了更多細節，而疑似涉案的29歲女子陳某卉的照片亦相繼曝光。

文：東方新地 ｜圖：微博@平安北京、微博@李雲迪、[email protected]披荊斬棘的哥哥截圖、微博圖片