李雲迪疑嫖娼29歲女主角真身曝光 網友揶揄：不怪李雲迪！
文：東方新地 ｜圖：微博@平安北京、微博@李雲迪、[email protected]披荊斬棘的哥哥截圖、微博圖片
涉案女子的火辣「真身」 網友：不怪李雲迪
「有鋼琴王子」之稱的39歲中國著名鋼琴家李雲迪，日前因涉嫌嫖娼被北京朝陽警方行政拘留，事件震驚娛樂圈。除了當事人合作的多家知名品牌紛紛割席抽起相關宣傳內容，李雲迪曾參與的綜藝節目亦被全線下架，演藝生涯可能就此毀於一旦外，最令人關注的是涉案女子的「真身」。隨著事件不停發酵，近日網上有知情人士透露了更多細節，疑似涉案的29歲陳姓女子照片亦相繼曝光。微博流傳疑似女主角叫陳某卉，身高1米7，網上亦流出大量該女子的火辣性感照，眼見她擁有天使面孔、魔鬼身材及光滑嫩白的蜜桃臀，難怪有網友表示：「不怪李雲迪！」
李雲迪涉嫖娼被拘留
中國知名鋼琴家李雲迪日前驚傳因涉嫌嫖娼而被拘留，事原北京市公安局在官方微博帳號「平安北京」發出帖文，指朝陽公安分局接到民眾舉報，有人在朝陽小區內進行賣淫嫖娼行為，因此對事件進行調查，期間將賣淫者陳某卉（女，29歲），及嫖娼者李某迪（男，39歲）拘捕，而經過審查後，二人對於違法事實供認不諱，並在朝陽公安分局依法行政拘留。
之後，「平安北京」帳號又再上載一張鋼琴相及留言表示：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯…… 」
知情人士爆拘捕過程
據知知情人士透露，李雲迪在約半年前已經被類似的原因被捕一次，唯資料未能考證。而另一邊廂，又再有網友將李雲迪被拘過程仔細敍述，稱賣淫女子早被警方找上門，並對自己的行為供認不諱，及後警方透過女子的電話搜查嫖客，當中包括李雲迪的聯絡方式。在掌握到他的行情、並得知李雲迪與女子約好後，在他抵達北京後立即拘捕。據知李雲迪是透過「實名」形式的支付寶做轉帳作為交易方式，是次「交易」為1萬元人民幣（約$12,000港元）。
李雲迪參與《披荊斬棘的哥哥》節目畫面被打格及刪除 Youtube仍清晰可見
李雲迪最近參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而再度人氣急升，但自他被拘捕後，節目組便將他的畫面打格，甚至被刪除，一眾網友即時留言反問為何會將李雲迪的畫面打格，直至晚上，眾網友才得悉原來李雲迪因涉嫖妓被捕，至於Youtube上的節目畫面，仍清晰看到李雲迪的樣貌。
內地網友：簽簽有伴了！
有不少內地網友看到消息後，即在微博「平安北京」帳號下留言：「確認李雲迪不是gay了，宏迪be」、「苦了王力宏這麼多年」、「前有強奸犯吳某凡，後有嫖客李某迪，內娛不愧是你」、「披荊斬棘的哥哥們的工作人員辛苦了，連夜剪輯了」、「披荊斬棘排練還不夠累？？？？還有時間去p，這哥哥勁挺足啊，身體健康」