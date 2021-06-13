林明禎擔任新一代藍妹小姐！回顧歴代「藍妹女郎」
近月大馬女神林明禎在香港好活躍，除了拍攝陳詠燊執導的新電影外，又在Tonick的網片現身，剛剛在香港度過31歲生日的林明禎，還正式當上新一代「啤酒小姐」廣告代言，穿上招牌藍色短裙露出小蠻腰，今次為大家回顧近年為這品牌代言的靚女，雖然同樣係身穿藍色性感緊身裙，但原來每年都有唔同主題：
文：東方新地 圖：廣告截圖
2021年 林明禎 & 林雪
上星期《試當真》搵林雪及林明禎拍網片《開心大關注》，寸爆大台背後其實係新一輯藍妹啤酒廣告，片中林明禎對白唔多，不過之後正式的宣傳廣告登場，明禎BB的也在自己IG發布更多啤酒小姐造型，林雪、林明禎化身「藍妹開心關注組」Cheer up全城！88,000支藍妹啤酒任你拎：
2020年 沈殷怡 & Error
廣告商調整策略，停市在無綫落廣告，改與ViuTV合作，代言人也換上26歲的ViuTV靚女藝人沈殷怡，搭檔還有Error的193和肥仔，憑《美女郊遊遊》彈起，沈殷怡原是法律系畢業的高材生，在中文大學讀Law Master，畢業後在律師行實習一年，被ViuTV監製發掘而入行。曾在2014年參選「中國地球小姐」奪得冠軍，之後在2018年加入ViuTV拍劇及主持節目。
2019年 張秀文
配合送機票活動，擁有34D強勁Body嘅張秀文飾演空中小姐，當時嘅宣傳都鋪天蓋地：
2018年 鄧月平
35F級數的鄧月平飾演「狐狸小姐」，同大家玩「藍妹小姐幾多點」，Cosplay狐狸小姐嘅鄧月平不停彈彈跳，好活潑：