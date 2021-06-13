林明禎擔任新一代藍妹小姐！回顧歴代「藍妹女郎」

近月大馬女神林明禎在香港好活躍，除了拍攝陳詠燊執導的新電影外，又在Tonick的網片現身，剛剛在香港度過31歲生日的林明禎，還正式當上新一代「啤酒小姐」廣告代言，穿上招牌藍色短裙露出小蠻腰，今次為大家回顧近年為這品牌代言的靚女，雖然同樣係身穿藍色性感緊身裙，但原來每年都有唔同主題：

文：東方新地 圖：廣告截圖