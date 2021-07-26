林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底
大馬女神林明禎近月在香港十分活躍，因為疫情關係「滯留」香港，計算下來已經接拍了5個廣告、兩部電影，除了之前與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片，還包括正在拍攝中的《願望扭蛋機》，長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！
文：東方新地 圖：林明禎
林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，年多以來，已先後接受隔離7次，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀念以十萬計算！
紅磡海濱跑步被起底
今次林明禎長時間逗留香港，由6月開始已接近兩個月有多，期間更度過了31歲生日，今次更拍攝了兩個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。
認識林明禎
生於馬來西亞檳城，在家中排行第二的林明禎，除了歌唱事業，在2016年還演出首部劇集《我要讓你愛上我》；同年，她還完成了螢幕處女作《救殭清道夫》，在香港和台灣不乏廣告演出機會，2018年開始更成為每年馬來西亞華語賀歲片必備女主角！擁驕人上圍的林明禎，不少男藝人都是她的IG粉絲，就連近日吳若希接受訪問時也表示，基於自己身材無睇頭，她發現老公都有在社交網關注好身材馳名的林明禎！