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林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底

東方新地 - 正妹

大馬女神林明禎近月在香港十分活躍，因為疫情關係「滯留」香港，計算下來已經接拍了5個廣告、兩部電影，除了之前與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片，還包括正在拍攝中的《願望扭蛋機》，長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！

文：東方新地 圖：林明禎

林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，年多以來，已先後接受隔離7次，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀念以十萬計算！

酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。（圖片來源：林明禎IG）
酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。（圖片來源：林明禎IG）
腰幼的林明禎再現腹肌！（圖片來源：林明禎IG）
腰幼的林明禎再現腹肌！（圖片來源：林明禎IG）

紅磡海濱跑步被起底

今次林明禎長時間逗留香港，由6月開始已接近兩個月有多，期間更度過了31歲生日，今次更拍攝了兩個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。

林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底
明禎表示非常喜愛香港美食，來港期間一直努力戒口。（圖片來源：林明禎IG）
夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！（圖片來源：林明禎IG）
夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！（圖片來源：林明禎IG）
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？（圖片來源：林明禎IG）
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？（圖片來源：林明禎IG）
《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。（圖片來源：林明禎IG）
《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）
呢件白色小背心已經唔係第一次登場！（圖片來源：林明禎IG）
呢件白色小背心已經唔係第一次登場！（圖片來源：林明禎IG）
粉紅吊帶！（圖片來源：林明禎IG）
粉紅吊帶！（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）

認識林明禎

生於馬來西亞檳城，在家中排行第二的林明禎，除了歌唱事業，在2016年還演出首部劇集《我要讓你愛上我》；同年，她還完成了螢幕處女作《救殭清道夫》，在香港和台灣不乏廣告演出機會，2018年開始更成為每年馬來西亞華語賀歲片必備女主角！擁驕人上圍的林明禎，不少男藝人都是她的IG粉絲，就連近日吳若希接受訪問時也表示，基於自己身材無睇頭，她發現老公都有在社交網關注好身材馳名的林明禎！

林明禎寫真2020年尾證實無疾而終！32E大馬女神自爆泳裝側拍

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