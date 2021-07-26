林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底

大馬女神林明禎近月在香港十分活躍，因為疫情關係「滯留」香港，計算下來已經接拍了5個廣告、兩部電影，除了之前與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片，還包括正在拍攝中的《願望扭蛋機》，長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！

文：東方新地 圖：林明禎