林泳淘和拍拖14年初戀排期結婚 懷念女神《東張西望》撐爆衫經典J圖

31歲前《東張》女神林泳淘在2019年時傳聞因作出政治表態而被無綫解約，往後便活躍於社交媒體和YouTube，成為不少網民心目中的女神。曾透露和初戀男友拍拖多年的林泳淘昨天（4月22日）傳來喜訊⋯⋯

撰文：東方新地 ｜圖片：TVB截圖、林泳淘Instagram