林泳淘和拍拖14年初戀排期結婚 懷念女神《東張西望》撐爆衫經典J圖
撰文：東方新地 ｜圖片：TVB截圖、林泳淘Instagram
東張女神林泳淘與拍拖14年初戀拉埋天窗
31歲前《東張》女神林泳淘在2019年被無綫突然解約，當時得到男友力撐，兩年多來活躍在YouTube及社交媒體，在友台ViuTV亦有演出機會。兩年多後，有傳媒發現林泳淘昨天（4月22日）正式和男友入紙、排期下月註冊結婚。在結婚通知書上發現，二人皆註冊了同一地址，相信已經開始了同居生活。
消息一出，不少網民送上祝福、亦不少網民找回日前林泳淘拍攝的婚紗照：
林泳淘離開TVB轉型做YouTuber
坐擁超過16萬instagram 粉絲的林泳淘，曾有報導話佢係本地「最有影響力KOL」之一，Youtube頻道就算未有影片都已有2,000+訂閱，似乎就算離開無綫都無擔心 ，私人生活依然十分愉快：
2012年度香港小姐出身的林泳淘，她在TVB令人印象最深刻就係《東張西望》的前線採訪，除咗搏命同埋反應快 ，亦有唔少網民將重點放咗落林泳淘身上，有指每逢林泳淘報道時，節目的收視率更突然急升。
林泳淘經典絕技——貼身背心做採訪
《東張西望》經常派出靚女主持四出採訪，林泳淘係其中最出位的一個，就好似呢一樁探討黑心疫苗問題的採訪：
林泳淘最愛著貼身上衣
事實上，林泳淘久唔久就會著上貼身上衣出席活動或主持採訪，之前曾於八號風球下去公園採訪一班「小精靈訓練員」，佢都照著上白色緊身背心，勁吸睛！
當日正懸掛八號風球，不過都無阻一班訓練員冒着強風落街捉小精靈，林泳淘當然要上前問個究竟。但唔少觀眾同小編一樣，耳朵完全聽唔到對話內容，對眼只係望住林泳淘！
無計啦，林泳淘着住件白色緊身小背心，將其32D身材表露無遺，雖然睇唔到事業線，不過就有種逼爆的感覺，好洶湧！呢班哥哥仔雖然冒着八號風球，不過可以近距離欣賞到另一種「球」，抵番晒啦！
與黃心穎同屆！2012港姐出身
大家會唔會諗緊呢位索女喺邊度出嚟呢？其實林泳淘於2012年曾參選港姐，睇番該屆的確係索女如雲，除了三甲張名雅、黃心穎及朱千雪，仲有湯洛雯、岑杏賢及陳潔玲等，難怪佢未能突圍而出！
無論係咩角度，林泳淘32D嘅身材次次都輕易就可以逼爆mon！
雖然上節目就好噴血，但平時佢出外訪問都唔係着得特別性感，事業線頭都見唔到，不過衣服剪裁夠晒貼身，令其32D上圍加22吋小蠻腰相當突出，有非常立體的視覺效果！
他們先問林泳淘有沒有拍拖，起初她是不回答。森美再追問之下，她就認了！更淡淡道出已經拍了十一年，而且是初戀男友！三位男主持立刻嘩一聲，不知Fans、聽眾有沒有心碎呢？
林泳淘就解釋當年是女追男、「倒追」這位男朋友，兩人在學生年代的聖誕倒數聚會認識。男朋友是內向、怕女生的性格，而林泳淘就覺得他很可愛、很特別，就開始撩他說話，立刻被火火笑她是「蜘蛛精」！
林泳淘與男朋友曖昧一年多，更吵了一次架，然後對方著緊地哄回她，再借此表白，拍拖至今。林泳淘坦言多年來有不少追求者，但也一一放棄了。
林泳淘略略提及在拍拖初期時，男朋友與一位女同事有親近接觸，當時的她非常傷心。但主持問到為何仍有十一年的感情，林泳淘就說男朋友包容她的脾氣，反而冷靜地教導她如何面對。
由中學生到踏出社會工作，林泳淘更投身娛樂圈。在節目中，感受到林泳淘想保護這段戀情，Fans心碎之餘最好就多留點空間給他們吧！
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