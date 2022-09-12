林莎 Lisa 「無害女友」被封台版三上悠亞
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林莎（ Lisa ） 是一位台灣藝人、模特，過去曾使用藝名「Lisa 莉莎」，現在以本名林莎活躍於台灣演藝圈。林莎皮膚白皙，全身散發著青春洋溢的氣息，加上林莎甜美的酒窩笑容及聲音，讓她擁有「國民初戀」、「無害女友」、「新國民女神」、「台版三上悠亞」的稱號，成功擄獲不少忠實粉絲。
意想不到的鄰家女孩
平時在各大展場、活動、廣告等都能看見Lisa的身影，親切活潑、口條流利也蒙受各大廠商的指定愛用，曾露出於《國光幫幫忙》《FHM男人幫》《周刊王》《Mobile01》及各大論壇網站。鄰家女孩的形象搭配意想不到的好身材，加上一身拿手廚藝，絕對是每個男生理想中的完美女友代表！
攝影師 neko.8324 珍藏系列
最近攝影師neko (IG: @neko.8324) 在IG發佈一系列林莎的寫真舊圖，當中更有一些圖片是絕版的，值得好好欣賞及珍藏！
被封「台版三上悠亞」
擁有迷人身材的林莎，出道以來靠著甜美不做作的個性，加上亮麗外型被封為「台版三上悠亞」：
林莎（ Lisa ）: superlisa821
出生：1993年8月21日（29歲）
作品：
2019年 揭開．面莎 super Lisa 林莎寫真書
2021年 Super Lisa 林莎 珍愛收藏版數位寫真 (電子書)
2021年 莎甜苦辣 Super Lisa 林莎寫真書
圖片來源：[email protected]林莎, 尖端出版, [email protected], [email protected]
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