林莎 Lisa 「無害女友」被封台版三上悠亞

林莎（ Lisa ） 是一位台灣藝人、模特，過去曾使用藝名「Lisa 莉莎」，現在以本名林莎活躍於台灣演藝圈。林莎皮膚白皙，全身散發著青春洋溢的氣息，加上林莎甜美的酒窩笑容及聲音，讓她擁有「國民初戀」、「無害女友」、「新國民女神」、「台版三上悠亞」的稱號，成功擄獲不少忠實粉絲。