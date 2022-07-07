24歲台灣「樂天尤物」林襄反白眼咬蔗影片瘋傳 1秒片睇足網民半個鐘
24歲林襄反白眼咬蔗片瘋傳
24歲「樂天尤物」林襄向來以清涼造型示人，更不時在社交平台派福利，日前一段她亮相綜藝節目食甘蔗的影片於網上瘋傳，片中她邊咬甘蔗邊反白眼，雖然該片只得1秒，但有網民留言：「不知不覺，半小時過去了」、「太詭異的眼神」。
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林襄13秒紮馬尾影片谷寫真
林襄連續推出兩本寫真集，先有去年《與你襄遇》再到今年的《與你襄愛》，雖然寫真於今年4月推出，但至今（7月）仍然有熱度，加推私藏版。為谷預購銷量，林襄日前post出一條13秒紮馬尾影片，火辣身材一覽無遺，姿態誘人，同樣令網民花半小時才看完影片。
林襄獲封「純欲天花板」
24歲台灣「樂天桃猿啦啦隊」的人氣成員林襄，憑著甜美笑容，加上32E的姣好身材獲封做「啦啦隊女神」，IG追蹤人數更衝破百萬大關。清純面孔加上火辣身材令網民為之心動，更獲封「純欲天花板」。
「老公視角」寫真集
24歲的林襄是台灣「樂天桃猿啦啦隊」成員，靠著甜美的顏值與32E的激凸身材獲封做「啦啦隊女神」，目前IG追蹤人數已突破百萬大關。近日林襄即將發行第2本寫真集《與你襄愛》，因為疫情關係無法出國，刻意選在有異國風情的民宿取景。全新寫真集林襄在戶外大晒南半球，更有在浴室的全裸照，挑戰尺度極限。林襄笑言為了給讀者有相愛的感覺，寫真內容滿滿是「老公視角」，希望男粉絲睇完會有種同老婆度蜜月的感覺。
林襄自爆愛裸睡
林襄日前找來經紀人兼攝影師莉為寫真集宣傳，在YouTube拍攝短片拆解寫真集《與你襄遇》有關問題。莉奈就爆料指原來林襄每次更換衣服都會噴香水，為現場製造氛圍，又保證今次寫真集絕對是「香味四溢」。而林襄就大方自爆有裸睡習慣，她解釋指因為家中的洗衣機愛吃內褲，經常找不到衣服穿，所以就乾脆直接裸睡，更強調是「大裸特裸」的那種。
林襄福利圖庫
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