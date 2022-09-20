林襄46分鐘不雅直播片流出網絡瘋傳 經理人疑默認主內容26字回應
影片長46分鐘 語言衣著動作極踩界
根據台灣傳媒報道，該條流出的46分鐘影片中，林襄穿著厚外套、裡面著黑色薄紗緊身衫，頭戴兔耳朵，並用非常誘惑的語氣對觀眾表示，「我知道大家都想看，跟你們說，我今天只有乳貼啊！想看？快幫我分享。」期間更應觀眾要求做出各種動作例如上下跳等，內容非常不雅。
經理人火速回應疑默認內容
事件發生後，林襄的經紀公司莉奈文創則回應指：「因為林襄家境不好，過去做過不少工作，未來她還是會努力工作。」並希望大家把焦點放在她的演藝工作上。疑似已經默認流出的短片的內容及短片中人的身分。
學生時期舊相流出 被指全身都假
25歲林襄身形賞心悅目，今年推出第二本寫真集《與你襄愛》後風頭一時無兩，不過近日就有台灣網民喺社交平台ptt貼出林襄學生時期舊相做對比，期間更大肆挖苦：「這是以前的林襄？原來二次發育是真的」，原來以前嘅林襄不但樣貌亦同而家有分別，上圍亦唔突出。惹來網友以「二次發育」、樣貌升級質疑佢。
上Youtube節目自證真實 表示自己六年班開始發育
其實林襄並非第一次被人質疑外形的真假，在上年佢曾經同Youtuber琳妲着住三點式泳衣，並喺浴缸度拍片回答網民問題，林襄在短片中提及自己身形的數值，表示自己六年班開始發育，更形容因為自己自細就有跑步，令上圍「反地心吸力」，而另一主持人就親自「落手落腳」，並表示質感完全冇「加工」過，更反問：「到底誰說妳是假的？」，林襄就回答係網民，更表示「甚至有想過要不要去拍X光」。而佢亦喺自己嘅Youtube Channel「Hello 林襄」度曾經提到希望自己前面再細啲，甚至曾經考慮做手術減小大細。
網友唔收貨繼續踩：小小年紀就知道改變自己迎合膚淺的世人
因為今次學生時期舊相被翻出，再配上林襄講過自己小學六年班就開始發育嘅言論，引致大量網民批評，有網民留言：「小小年紀就知道改變自己迎合膚淺的世人，難怪大成功」，但亦有持相反意見網民支持林襄，認為無必要攻擊對方的外貌同身形。
加入「威廉沈歡樂送」狂吸view
林襄早前加入了台灣的「威廉沈歡樂送」影片頻道，在其新節目《約會沈查員》中擔任主持，一向表現大方的林襄，日前在節目中大玩水戰，影片上架僅僅5日，已狂吸近50萬views！
林襄開心玩到腳抽筋
林襄日前在《約會沈查員》上同主持沈玉琳大玩水戰，當中有林襄學習CPR、被救生員公主抱以及大腿抽筋要接受救生員按摩紓緩等情節，林襄全程毫不扭擰，表現獲網民大讚超敬業，同時亦有不少網民話好羨慕該名救生員，可以同林襄近乎零距離接觸！
獲網友封「流量密碼」
此外林襄又在水床上表演了一段「R型震盪」舞，隨著舞動搖晃。在跌下水後，林襄賣力爬上水床，玩搶襪子遊戲時，林襄更被主持人拖著幾乎360度環迴旋轉，畫面都超震撼。網友都紛紛笑言：「這集不得了阿，看完近視都好了」、「福利滿滿的一集」、「林襄真的是流量密碼，又綜藝又正」等等。
即睇《約會沈查員》林襄水戰片：
仲有其他林襄在節目中精彩畫面：
林襄著恤衫跳熱舞震撼眼球
林襄是台灣「Rakuten Girls樂天女孩」的成員，憑住甜美可愛嘅，加上嬌小身型155cm高，身形：32E、24、33三圍，極速竄紅！單係IG就坐擁超過120萬人追蹤，同時也成為各大綜藝節目嘅新寵兒！
新一代女神 寫真火速售罄
林襄有「寫真女神」嘅稱號，皆因林襄雖然竄紅成名不久，但已經出過2本寫真，而且銷量驚人，繼去年推出寫真《與你襄遇》後不久，就已經推出第二本寫真集《與你襄愛》，私藏版係開賣30分鐘內售罄，一般版就係開賣首日銷售一空。而林襄嘅寫真亦毫不吝嗇展現完美身體曲線。佢曾坦言私下為咗維持最佳狀態下足苦工，護膚健身兩不誤。
林襄13秒紮馬尾影片
林襄連續推出兩本寫真集，先有去年《與你襄遇》再到今年的《與你襄愛》，雖然寫真於今年4月推出，但至7月仍然有熱度，加推私藏版。為谷預購銷量，林襄早前post出一條13秒紮馬尾影片，姿態誘人，同樣令網民花半小時才看完影片。
林襄獲封「純欲天花板」
24歲台灣「樂天桃猿啦啦隊」的人氣成員林襄，憑著甜美笑容，加上32E的姣好身形獲封做「啦啦隊女神」，IG追蹤人數更衝破120萬大關。清純面孔加上火辣身形令網民為之心動，更獲封「純欲天花板」。
林襄自爆愛光著身睡
林襄早前找來經紀人兼攝影師莉為寫真集宣傳，在YouTube拍攝短片拆解寫真集《與你襄遇》有關問題。莉奈就爆料指原來林襄每次更換衣服都會噴香水，為現場製造氛圍，又保證今次寫真集絕對是「香味四溢」。而林襄就大方自爆有裸睡習慣，她解釋指因為家中的洗衣機愛吃內褲，經常找不到衣服穿，光著身睡。
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