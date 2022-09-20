林襄46分鐘不雅直播片流出網絡瘋傳 經理人疑默認主內容26字回應

林襄隸屬台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」一員，由於外表亮麗、身形又好，最近紅爆港台兩地，變相是非更多，除了捲入各種「變樣」及「僭建」疑雲外，根據台灣鏡週刊今日（20日）報道，最近林襄一段舊時的直播影片在香港流出並瘋傳返回台灣，片中林襄穿上兔女郎裝，又應觀眾要求做出各種動作，尺度非常之大，更令林襄經紀人馬上回應事件！