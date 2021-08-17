5呎9吋染谷有香獲封「靈長類最強Body」 下月推出G奶寫真

日本水著女星染谷有香，擁有5呎9吋身高，以及36G-24-35的豐滿身段，在寫真界有「靈長類最強Body」稱號。日前染谷有香在IG預告，下月底將推出個人寫真集，相信唔少粉絲都期待已久。

文：東方新地 ｜圖：染谷有香 IG 、染谷有香寫真