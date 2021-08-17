5呎9吋染谷有香獲封「靈長類最強Body」 下月推出G奶寫真
日本水著女星染谷有香，擁有5呎9吋身高，以及36G-24-35的豐滿身段，在寫真界有「靈長類最強Body」稱號。日前染谷有香在IG預告，下月底將推出個人寫真集，相信唔少粉絲都期待已久。
文：東方新地 ｜圖：染谷有香 IG 、染谷有香寫真
靈長類最強Body
日本水著女星染谷有香身材高挑擁有5呎9吋身高，在寫真界算是鶴立雞群，在高度上鮮有女優可以挑戰。加上她同時擁有36G-24-35的完美身段，散發着誘人曲線美，更有「靈長類最強Body」的稱號，難怪每次出寫真都成為搶手貨。早前染谷有香在IG預告，下月底（9月）將推出個人寫真，並上載一張全裸的沙灘照，眼見染谷有香僅用大腿遮掩G奶重要部位，十分誘人！
尺度愈來愈大膽
其實29歲的染谷有香父親是日本人，母親是中國人，是一名中日混血兒。2010年有雜誌獨具慧眼搵佢做時裝模特兒出道，漸漸獲電視界賞識，拍過《華和家的四姊妹》及《7人的偶像搖擺舞！》等劇集，可惜星運平平。2013年進軍寫真界後即脫胎換骨，憑一雙修長美腿及天然G奶，成功俘虜寂寞男士的心，之後染谷有香演出尺度愈來愈大膽，更試過全裸露點演出添！
點擊下圖逐格睇染谷有香靚相
（有片）【公式】染谷有香「柔肌」
（有片）【公式】染谷有香「ふしだらな肢体（カラダ）」
https://www.youtube.com/watch?v=2rcGAsUf_nY