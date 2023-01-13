25歲港姐梁允瑜歐遊大解放 著三點式浸溫泉360度任睇
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2021年「爆粗港姐」梁允瑜（Chloe）落選後加入了TVB，但工作機會一直不多，只曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍人事部職員Mocha，早前她索性趁無工開的日子，飛到歐洲多國玩足接近一個月，近日她就在社交網上開心些牙她在旅途中所影的靚相，其中包括她穿著三點式泳衣浸溫泉的性感照！
梁允瑜 享受人間仙境
今個月踏入25歲的梁允瑜，近日飛到巴黎、摩納哥、瑞士旅遊，玩足接近一個月，影落不少靚相，近日她po出了她在瑞士穿著三點式泳衣浸溫泉的性感照，當中有前又有後，360度大曬梁允瑜Fit爆身形！
冰天雪地景浸溫泉
梁允瑜透露她當時身在瑞士琉森（Lucerne）的冰天雪地景致中浸溫泉，她形容：「這一家開在凜冽山間的酒店，絕對堪稱人間仙境，雪山與冰泉 綠樹與藍天，還能俯瞰琉森湖，每一秒都是眼睛的享受。」真係好識享受。
獲黎寬怡勁讚美艷動人
好友何沛珈用「Omg」加一個火焰emoji，來形容梁允瑜火辣的身形，「貓仔」黎寬怡都有留言大讚她：「每張相片都這麼美艷動人！」網民亦紛紛留言表示：「索到爆」、「正，美人美景」、「有樣有身材有長腿。索」等等。
大騷44吋逆天長腿
此外梁允瑜又曬出了早前在摩洛哥藍色小鎮舍夫沙萬（Chefchaouen）影的靚相，相中她穿著一件白色吊帶連身短裙，坐在樓梯上大騷一對白滑長腿，當有網民問到她「腿有多長」時，竟引來梁允瑜回答：「44吋，多謝！」
為影靚相豁出去
在摩洛哥的托德拉峽谷（Todra Gorge）中，梁允瑜更上身真空穿著一條大露背長裙，她笑言：「為了拍出美美照片的我，在差不多四五度的天氣下穿着這條裙子拍照，我也是豁出去了，這是為了照片美的堅持，外國人看到都問我冷不冷…但看到拍出來的照片值得了。」