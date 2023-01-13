25歲港姐梁允瑜歐遊大解放 著三點式浸溫泉360度任睇

2021年「爆粗港姐」梁允瑜（Chloe）落選後加入了TVB，但工作機會一直不多，只曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍人事部職員Mocha，早前她索性趁無工開的日子，飛到歐洲多國玩足接近一個月，近日她就在社交網上開心些牙她在旅途中所影的靚相，其中包括她穿著三點式泳衣浸溫泉的性感照！