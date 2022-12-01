梁凱晴離巢無綫倒戈開電視大解放(多圖) 震撼眼球吸收視

梁凱晴主力走訪台灣拍攝J2旅遊節目，憑1米7高䠷及長腿，加上甜美笑容，深受網民喜愛。今年8月忽然宣布離開工作五年的無綫，近日終於有新動向，原來過檔香港開電視（改名HOY TV），全新節目《亞洲TOP TEN》台灣篇近日出街。梁凱晴連日在社交網分享拍攝花絮，個個po都以性感水著示人，大晒驕人，離開無綫立即大解放。