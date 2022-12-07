梁西童跟貼日本流行「乳首散步」　撐「真空」出街冇問題：唔需要理人哋點睇

近年急速彈起的KOL梁西童，憑著個人魅力在社交媒體上俘虜了不少粉絲的心。近年她進軍娛樂圈，上過ViuTV的唔少節目，人氣再度往上爬升。西童自身也是多才多藝，她是一名DJ又同時也是一位紋身學徒，並且擁有個人泳衣品牌。