梁西童跟貼日本流行「乳首散步」 撐「真空」出街冇問題：唔需要理人哋點睇
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近年急速彈起的KOL梁西童，憑著個人魅力在社交媒體上俘虜了不少粉絲的心。近年她進軍娛樂圈，上過ViuTV的唔少節目，人氣再度往上爬升。西童自身也是多才多藝，她是一名DJ又同時也是一位紋身學徒，並且擁有個人泳衣品牌。
梁西童力撐女性穿衣自由 自覺「真空」冇問題！
西童在穿著方面一向出名大膽，不時也會在IG大派福利，將自己的好身形展露出來，給一眾網友大飽眼福！而西童早前參加ViuTV的《尾二一屆口罩小姐》以「聞西」出戰，最後更獲得冠軍的殊榮，雖然備受爭議，但她絲亳不在乎！
「無罩風潮」吹襲香港
有留意日本新聞的讀者可能會知道，最近當地開始流行「乳首散步」的文化，即鼓勵女性去解放上圍，就算「真空出街」也不是問題。唔少網紅KOL有響應活動。就連台灣KOL蕾菈都有發布一則影片是關於「一週不穿內衣挑戰」，藉此去鼓勵女性應該有相當於男性的「穿衣自由」。該風氣亦開始慢慢吹襲香港，就如早前大熱的瑜伽褲風潮一樣。
西童直言：女性唔戴Bra係一個問題
最近西童在出席一個活動時，提到關於正吹襲香港的「女性無罩Style」，她直言：「其實我個人比較歐美化，我唔覺得女性唔戴Bra係一個問題。因為喺外國好多地方嘅女性，佢哋出街嘅時候都會唔戴Bra，例如早兩日我喺日本嘅時候，見到啲外國人行街嘅時候都冇戴，反而我作為女仔，我係會欣賞佢嘅胸型幾靚。咁所以我作為女性會覺得，鍾意着乜咪着乜囉，真係唔需要理人哋點睇，只要你唔傷害到別人，同太過份，我就覺得都可以去接受。」，西童亦認為該女性應該有自主權去選擇如何穿衣，是一種個人選擇。
自己都會唔戴Bra？
受訪時西童透露也試過唔戴Bra出街，不過並不在香港。西童表示因為外國人的接受程度較高並不會投以奇怪眼光，所以自己在外國時會穿著得少布一些。而自己在冬天沒有人見到的情況底下，亦都會選擇唔戴Bra，因為沒有人會見到！