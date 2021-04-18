橫野堇 2021 最新寫真扮豹妹上封面 被翻舊帳揭整容
NMB48成員橫野堇身材激凸，去年推出寫真成為新一代寫真女王，更被稱為「48集團史上最高BODY」，隨之而來竟然係緋聞和不利消息，不過這沒有影響橫野堇的活躍度，最新就登上雜誌《Flash》成封面人物，還化身性感豹妹，大晒完美身段。
文： 東方新地 圖：《Flash》、横野すみれ IG
只有20歲的橫野堇，早前被雜誌《週刊文春》爆出一星期先後與2男到酒店過夜，男主角分別係39歲「關8」 成員橫山裕，以及Johnny’s Junior 21歲的福本大晴，爆出密會緋聞後，橫野堇以「身體狀況欠佳」為由，缺席了演出，而她的IG也被雙方憤怒粉絲攻擊。事隔大半個月，橫野堇在最新寫真扮豹妹上封面，聲勢依然強勁：
橫野堇更多靚相：
出身大阪的橫野堇自18年7月加入NMB48做研究生，到20年初升格成為正式成員，由於擁有F Cup索爆身材，自20年夏天開始拍攝水著寫真後，就被封為「48團史上最強Body」，有望挑機女團乃木坂46一眾成員在寫真界的女王地位。去年橫野堇推出的首本處女寫真集《あなたの の》（在你身邊），在開始接受預購後，已經極速登上寫真集預售榜冠軍：
網民翻出變臉證據
年僅20歲的橫野堇（横野すみれ）五官標緻，加上F Cup驕人身材，有不少粉絲，不過最新就有網民翻出她的舊照，質疑她的身材及五官都是「後天形成」：