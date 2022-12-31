波波黃婧靈年尾講感受 ：「人係立體、愛錫每一面嘅自己！」

「TVB第一性女」黃婧靈（波波）初出道是來自YouTube頻道「FHProduction」的演出，近年多得曾志偉點名獲關注，再憑節目《冇人性教育》上的大膽以及出位表現令到唔少觀眾都熟悉，就算唔睇演出單憑IG相片已經吸引唔少網民的眼球。