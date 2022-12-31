波波黃婧靈年尾講感受 ：「人係立體、愛錫每一面嘅自己！」
波波2022年尾感言：人係立體 按時間長大！
2022年最後一日，波波在IG分享一輯近照講近況，建議大家愛錫自己 ：
咁快又一年
每個狀態都係最好嘅你
人係立體 有陰有陽 有喜有悲
願大家都愛錫每一面嘅自己 💗
而我
我愛的 愛我的 都在
不慌不忙 按時長大
波波藍色衫：
「性女」波波黃婧靈轉行文青路線 薄紗透視更引人遐想！
早前在節目《冇人性教育》講到「創意體位」，即刻同女主持故敏芝 (Karen) 示範，引嚟全埸尖叫聲不斷，波波示範時仲講解女性如有後腰線「腰有個凹陷位仲正！」波波上咗Karen身上示範後仲有少少「坐唔定」不斷想郁嚟郁去，真係活潑！扮做男性體位瞓於地上的Karen就大讚真係好舒服「做男人好幸福！」
之後波波仲同Karen示範另一個體位，波波將對腳放於Karen的膊頭上，差啲走光！之後又講到唔同的癖好時，要做戀足癖的動作，波波又落埸親自示範。波波一做就表現佢出熟練的技巧，大教應該如何正確使用腳部令件事做得更好，一直面不改容，仲令對手大讚「好舒服！」
「封胸」失敗 依然好正
一向有「性女」之稱的波波，近日突然收起性感，「封胸」轉行文青路線，在IG上po出一系列「文青照」，見到她身著黃色背心以及白色短裙，不過穿上一件薄紗外套去遮掩身形。不過正正因為薄紗的透視感，令到波波的身材同樣展現出來，反而增加了遐想空間，若隱若現更加出色，有網民直言：「第二張好波」。而有同樣衣著的正面相中可以見到，其背心有「小V型」，波波的「事業線」都輕易見得到！
著瑜伽褲同樣掂！
除了有傲人上圍之外，波波黃婧靈早前PO出一張穿著瑜伽褲踩單車的照片同樣引起網民熱議，Show開前面的波波，穿上緊身瑜伽褲後發現原來後面都幾有睇頭，整個臀部外形睇上去都係有操開！而且可能因為太貼身的關係，都有少少的「現形」跡象！
無綫新一代咪神「波波」黃婧靈近日連環post出多張大學畢業照，原來她自前年開始重返校園，繼續修讀城大副學位課程，直至近日終於成功畢業，波波即披上畢業袍開心留影，獲網民大讚她由一位性感咪神，變身為一位散發出書卷味的知性文青！
「波波」黃婧靈 為學業變時間管理大師
擁有逼爆36E的24歲波波，自2017年加入無綫後，便成為高層曾志偉愛將，備受力捧，近日她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。日前波波收起性感，連環分享了多張多持鮮花、氣球和公仔的畢業照，宣告自己：「大！學！畢！業！啦！」
一度暴瘦22磅
原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。
食飯時間少過10分鐘
波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。
黃婧靈曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園
「波波」黃婧靈自筲箕灣官立中學畢業後，於16年跟與Youtuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民冠以「熊女郎」。她靠短片《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》而為人所熟悉。
17年，她透過TVB旗下網上直播兼社交平台Big Big Channel和清談節目《#後生仔傾吓偈》，成為其中一位「後生仔」。出道五年，她一直都是以身材作為賣點，而且言論亦非常突出，受到觀眾注目。除了《後生仔》系列外，她亦有於《安樂窩》、《食得好健康》、《再親我好嗎》、《眼睛去旅行》以及《致所有愛過的人》中演出。
19年，她跟隨麥明詩拍攝Big Big Channel旅遊節目《後生仔去旅行》，見到麥明詩買歷史書，得知對方是想增加與人之間的話題，正因為這句，令她深受啟發，決心重返校園，利用兩年時間去完成大學課程和取得香港城市大學專上學院商科副學士學位，並想重操溜冰技巧以自我增值。
波波大讚麥明詩讀書好、轉數快、目標清晰，她自認以前做KOL虛度光陰，渾渾噩噩，甚至曾失去人生目標，令到文化修養不足，非常後悔，所以現在很想繼續進修、學習，做好想要做的事，更加努力做人。
重溫波波黃婧靈震撼眼球圖輯
讀者留言