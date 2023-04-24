湘兒「香港第一」斜孭袋Look視覺極震撼 被網民揶揄獲男友挺身護花
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有「香港第一巨乳」之稱的湘兒現時擁有12萬IGfollowers，更曾經是連登討論區嚴選10大身材出眾「Double May」KOL的其中一位。雖然當時有網民指她「樣爭啲」，但不少網民都認為她絕對值得更高的排名，直言：「論身材，絕對係湘兒世一」。
湘兒激罕做泳衣模特兒
湘兒一向主力在IG分享生活日常靚相，最近罕有穿上泳衣做品牌模特兒力谷火辣泳衣，寫道：「簡約性感 • 高挺 • 集中
為大🐻女生度身訂造」，不少網民都點讚她索到不得了，而且湘兒更擺出多個誘人甫士，相當養眼！
即睇湘兒日常IG靚相：
湘兒成為「斜孭袋」專業戶
相信有不少網民都深明白，女士對「斜孭袋」又敬又畏！事關無論身形如何，當肩帶穿越胸膛時總會顯生出各各尷尬的畫面。然而以自己身材為驕傲的圓圓卻懶理其它人的想法，近日更大方分享自己多張斜孭袋日常照片，震撼不少網民的眼球，更留言「真材實料」，不過亦有網民質疑湘兒是借機宣傳產品。
斜孭袋系列：
水著系列：
湘兒公開戀情 男友落力護花
湘兒早前大方地公開戀情，造成一片心碎的聲音，同時令很多粉絲對湘兒的男友非常羨慕！湘兒的男友是一位歌手，不時就會進行街頭表演。二人不時就會透過IG打情罵俏，互相留言傳情。與此同時，男友見到有網民在湘兒的IG不禮貌笑言時，亦會主動替女友發聲。例如湘兒其中一張斜孭袋日常照被網民指有推銷產品之嫌，男友便即時挺身而出與網民對質，公開護花Sweet到漏。
繼續睇湘兒靚相：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]