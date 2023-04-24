湘兒「香港第一」斜孭袋Look視覺極震撼 被網民揶揄獲男友挺身護花

有「香港第一巨乳」之稱的湘兒現時擁有12萬IGfollowers，更曾經是連登討論區嚴選10大身材出眾「Double May」KOL的其中一位。雖然當時有網民指她「樣爭啲」，但不少網民都認為她絕對值得更高的排名，直言：「論身材，絕對係湘兒世一」。