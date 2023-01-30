熊田曜子被老公指控偷食遭爆料連環出軌 私家偵探驗出多人DNA

日本寫真女星熊田曜子與丈夫育有3個女兒，所出的寫真集都非常暢銷，走綜藝路線，經常上綜藝節目擔任嘉賓，不過2021年爆出離婚消息，更與圈外老公打官司；熊田曜子被指控跟電視台製作人有不倫關係之外，前夫還稱在她手袋內找出有姦夫DNA的 情 趣 玩具，近日最新案情更指出，被驗出的DNA來自不止一人！