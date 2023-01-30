熊田曜子被老公指控偷食遭爆料連環出軌 私家偵探驗出多人DNA
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日本寫真女星熊田曜子與丈夫育有3個女兒，所出的寫真集都非常暢銷，走綜藝路線，經常上綜藝節目擔任嘉賓，不過2021年爆出離婚消息，更與圈外老公打官司；熊田曜子被指控跟電視台製作人有不倫關係之外，前夫還稱在她手袋內找出有姦夫DNA的 情 趣 玩具，近日最新案情更指出，被驗出的DNA來自不止一人！
雙頭玩具驗出多人DNA
根據《週刊文春》爆料，熊田丈夫委託偵探調查姦夫，將熊田情趣玩具上的DNA與其口水進行比對，法庭上的鑑定結果指出，屬於熊田曜子的雙頭性玩具，竟意外驗出「多人DNA」，上面不只得電視台姦夫之DNA，令到今次離婚官司變得更加複雜及離奇。由於熊田曜子的情趣玩具是採取「可以更換部件」的設計，先在其中一個部件上找到B先生的DNA，證明了B先生的確有接觸過熊田曜子的玩具。但檢驗機構也在部件上找尋到更多人的DNA，似乎熊田曜子的出軌對象可能不只一人。
熊田曜子出過38本寫真集賺奶粉錢
熊田曜子37歲時已是三女之母，但身材仍Keep得勁Fit，2019年6月誕下第三女後，她極速收身，2020年一連推出多本寫真集和 DVD，她曾表示要創下「推出最多本水着寫真集」的健力士世界紀錄，而繼2019年的《 gm37》後，2020年初的《情愛》寫真集已是 她第38本寫真集。曾有不少網民炮轟她不顧母親身份賣弄性 感，但也有指她是因為老公突然失業，逼於無奈為賺奶粉錢， 才會重操影性感寫真的舊業。
熊田曜子寫真《情愛》
日本發行日期：2020年1月27日