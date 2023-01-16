王卓淇自揭中學及選港姐時被欺凌經歷 家底過億竟被屈「家裡很窮」
王卓淇 中學時代被欺凌3年
王卓淇在影片中透露中學時代有幾個同組成了一個「小團體」，到處以言語或肢體去暴力對待別人，她憶述：「其中有一個男同學是坐在我的位置後面，所以他常常上課的時候，用力地踢我的凳子，更過分就是用手抓著我的肩膀拼命地搖，弄得我那段時間就是非常精神衰弱！」
惡同學受王母警告始收斂
王卓淇補充指自己的個性並不是非常懦弱，所以如果該名男同學真的動手打他，她還是會打回去，不過無奈對方是男生，她怎樣也打不過，她說：「後來就叫來了家長還有老師一起跟他談，但他非常的兇，一開始還想打老師，後來我媽媽兇他，他才收斂了一點。」
選港姐時再受欺凌
王卓淇指該名男同學後來對她的欺凌的確減少了很多，但她在中學那3年還是過得很不開心。而令她沒想到的是，這份欺凌竟延續到她長大以後，就在她2014年23歲選港姐那一年，那個「小團體」又嘗試對她展開欺凌。
企圖向傳媒爆黑料
王卓淇表示：「就在我選香港小姐那一年，他們居然拉了一個同學群，還把我當時身邊比較要好的朋友都拉進去，然後說大家一起寫她的黑料，然後爆料寫給記者，讓我一定不能贏！可惜他們問了一圈，我實在沒有什麼黑料。」王卓淇笑指自己雖然不是學霸，但真的算是個乖學生。
老屈家窮住爛房
王卓淇續說：「然後他們就開始創作抹黑我，說我出身其實很差，家裡很窮，住那種沒有電梯的爛房子長大。雖然現實中我的確沒住過（他們形容的房子），但是就算我住過又怎麼樣？就算我很窮，難道我沒有資格去追隨夢想、去挑戰自己嗎？」
被指高傲不理人
之後王卓淇又講到他們對她的第2項指控，說她非常高傲不理人，她笑言：「我想說，我只是不理你們！而且我覺得我當時沒有做錯，的確就不該理你們！」並勉勵同樣受欺凌的網民：「現實中最好的報復就是過得很好，千萬不要放棄自己的生命，繼續走下去成為更好的人！」
直言不理解霸凌者的心態
最後王卓淇留言說：「到現在我也不理解霸凌者的心態，寧願一個自己不認識的人成功，也不願看到自己同窗三年的同學成功。拉群的女同學還是經常给我朋友圈點讚的，雖然不是好朋友，但我以為至少有同學之情。沒想到背後那麼惡毒，當然被我發現之後馬上拉黑她了。」
王卓淇來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎廠房，身家過億。有傳她自己在香港和內地都有物業在手，包括大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，入行後王卓淇亦被指經常晒名牌炫富。
曾與吳業坤傳緋聞
王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。有傳出名口甜舌滑的坤哥，15年同王卓淇合拍J2台節目《安樂蝸》時，已火速媾掂長腿女神，不過，16年王卓淇就喊爆哭訴，指被第三者撬牆腳而令戀情告終，不過兩人再見亦是朋友，在社交網仍不時有互動。
曾拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活
2014年參選港姐入行的王卓淇，2021年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。日前王卓淇在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。
王卓淇公開呻人工極奀
王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」
王卓淇唔靠關係好輸蝕
王卓淇在無綫七年發展一般，拍劇只演大配角，在廣州出世的她離巢後把重心移返內地，她自言不擅長交際，做KOL更自在：「我的個性比較適合自媒體，因為我比較不善於交際，很多男演員女演員會去跟製作人打交道，然後他們的關係很好，所以製作人開戲都會預留角色給他們。」王卓淇自知比較輸蝕，認為拍抖音更適合自己，又可以開Live唱歌給紛絲聽，一圓小時候的歌手夢。
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