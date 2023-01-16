王卓淇自揭中學及選港姐時被欺凌經歷 家底過億竟被屈「家裡很窮」

現年31歲的王卓淇（Erin）是2014年港姐亞軍，2021年她正式離巢無綫北上做網紅後，不時拍片分享自己的日常生活，近日她就因睇Netflix韓劇《黑暗榮耀》有感而發，大爆自己在中學及選港姐時被欺凌的經歷。