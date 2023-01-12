28歲大馬「翻版林明禎」Miko Wong 黃潔琪再度來港拍寫真 同霍哥有新合作？

被封為「翻版林明禎」的新一代大馬女神 Miko Wong（黃潔琪），近日為了拍攝寫真集再度來到香港，更在社交網連環出po分享她在香港影的靚相，連霍哥都有在她的新po中畀Like，仲寫了一句「Thx」，唔通今次Miko來港，有機會同霍哥再度合作？