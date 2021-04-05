台灣正妹Coser「肉肉Neneko」擅長日系角色
台灣正妹Coser「肉肉Neneko」出道10年，面書追蹤者多達66萬，擅長扮演日系角色，英法都有粉絲！身份神秘的女Coser，憑嬌小外型加姣好身材，征服不少動漫迷⋯⋯
文：東方新地 圖：肉肉Neneko
肉肉Neneko在初出道的訪問中曾透露，家住在台北，自稱“永遠的16歲”，其它背景資料都是秘密。踏入cosplay圈已經超過10年，共cos過100個以上角色，從動畫《龍珠》人氣角色芝芝、《涼宮春日的憂鬱》女主角，到虛擬偶像初音未來，都是當紅動漫作品的話題人物，她的臉書頁面超過66萬人關注，連英法意等國都有她的粉絲！
經典角色扮演《龍珠》童年芝芝
經典動作總是充滿恥力突破，笑死我了 為什麼這麼適合我啦XD，總之 ，琪琪這時期最讚了！
《龍珠》動漫裏面悟空「老婆」芝芝最近喺Cosplay界大受歡迎，於初版龍珠入面童年嘅芝芝更試過身穿比堅尼，當中台灣正妹Coser「肉肉Neneko」就獲大量網友激讚神還原，而肉肉仲擅長玩女撲裝，日系味勁濃。
肉肉最出名係神還原《龍珠》動漫裏面悟空「老婆」芝芝。
肉感少女x開胸高領毛衣
這套穿起來戰鬥力十足！肉肉還留言表示：「接受我的肉身攻擊吧！」
2017年肉肉曾推出寫真集，主題有透視水手服、幼稚園服加條紋襪、改良巫女服、性感啦啦隊裝、少女睡衣、女僕泳裝、旗袍泳裝、草莓連身泳衣、條紋內衣、學生泳裝、殺死童貞高領露背毛衣、夢幻天使內衣、小惡魔風穿搭、裸體圍裙等等讓您一次滿足、全部都是Neneko個人對服裝的原創角色設定。總之，本寫真書整體內容帶有性感、可愛、夢幻又帶點宅氣息，不僅完全符合Neneko的形象，而且還更加突破：