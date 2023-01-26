自然系女子旅行｜張雅涵兩日3戰溫泉浴 靠4招鍊成21吋螞蟻腰
《自然系女子旅行》張雅涵 IG擁逾68萬粉絲
現年26歲的Kimi既是歌手又是模特兒、KOL和演員，憑34C上圍及21吋小蠻腰，在IG擄獲超過68萬粉絲。Kimi曾推出過6本寫真，獲封為寫真界天后，其最新一本作品是全裸出鏡但3點不露的《25.Kimi醬》，限量發售1,000本，大受粉絲喜愛。
暉哥 Kimi 營帳內浸溫泉
節目中暉哥率先帶Kimi去到彰化的露營區，登記完畢便享受營區提供的3層高的迎賓下午茶，鹹甜都有。入到房間應有盡有，溫泉水直達每間房，房內偌大的浴池，足不出戶都可以泡溫泉。
Kimi大方展示魔鬼身形
Kimi當然不會放過浸浴的機會，大方展示21吋小蠻腰及34C的上圍。晚餐更是豐富有香茅湯、藥膳麻辣湯底火鍋及燒烤提供，原來台灣女孩子都是吃貨之人，難得她們吃極不胖，果然得天獨厚。
Kimi靠4招鍊成21吋螞蟻腰
Kimi接受訪問時，解構21吋小蠻腰是如何鍊成，她說:「新歌《涵氧女孩》的舞蹈可以練很多腰線，練著練著就有更明顯的腰線了。平時一個禮拜去兩三天的重訓，控制飲食和盡量早點睡。」
暉哥 Kimi 挑戰3層樓高飛索
暉哥之後同Kimi轉移到寶來溫泉公園，準備入住露營車。戲肉是「冒險探索山訓」，Kimi同暉哥挑戰畏高，先攀爬上3層樓高的目的地，再用飛索滑行約100米，最後行過鐵索橋，就完成整個探險。
眼濕濕半天吊Kimi︰一定要走完嗎
戴好安全裝備，Kimi一馬當先上路，不過行到一半她已經面容扭曲，撒嬌問教練︰「一定要走完嗎？」之後忍不住大叫，嚇到跟在後面的暉哥都話︰「你唔好嗌啦，你嗌我都嗌。」又忍不住問教練︰「你話小朋友都玩得嘅？」
換第2款泳衣再浸溫泉
眼有淚光的Kimi幾經辛苦完成第一階段，到第2層飛索Kimi猶豫良久都未肯出發。玩完刺激運動嚇出一身汗，最好當然是去浸美人湯溫泉定驚，Kimi換上第2款泳衣，再次發揮「寫真天后」的本色，展示火辣身形。
短短兩日先後大晒3款泳衣
晚餐時Kimi再度發揮吃貨本色，享用遊台灣3款必食菜式麻油雞、薑母鴨同羊肉爐。第2朝Kimi換上第3款戰衣再戰溫泉浴，短短兩日已先後換3款泳衣，為一眾粉絲狂派福利。
34C「樂天女孩」張雅涵晒21吋纖腰
身高只有152cm的Kimi雖然細細粒，但勝在身形比例勻稱，34C上圍+21吋螞蟻腰成功秒殺一眾宅男，其IG更擁有超過68萬粉絲追蹤。
拍台劇獲封「最美蘭花精」
除了曾推出寫真集及個人音樂作品外，Kimi亦曾於台劇《戲說台灣》中飾演蘭花精，憑絕美造型被封為「最美蘭花精」。