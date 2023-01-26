自然系女子旅行

自然系女子旅行｜張雅涵兩日3戰溫泉浴 靠4招鍊成21吋螞蟻腰

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J2旅遊節目《自然系女子旅行》由「港女」暉哥（林映暉）主持，並請來3位台灣女神做嘉賓，以山海為主題，進行療癒之旅。上周節目打頭陣出場的是「啦啦隊女神」林襄，而今周接力是「樂天女孩」張雅涵（Kimi）。

自然系女子旅行 Kimi今周登場同暉哥住營地。
Kimi今周登場同暉哥住營地。（圖片來源：TVB提供）

《自然系女子旅行》張雅涵 IG擁逾68萬粉絲

現年26歲的Kimi既是歌手又是模特兒、KOL和演員，憑34C上圍及21吋小蠻腰，在IG擄獲超過68萬粉絲。Kimi曾推出過6本寫真，獲封為寫真界天后，其最新一本作品是全裸出鏡但3點不露的《25.Kimi醬》，限量發售1,000本，大受粉絲喜愛。

自然系女子旅行 Kimi先後影過6本寫真。
Kimi先後影過6本寫真。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 Kimi是職業棒球啦啦隊「樂天女孩」成員之一。
Kimi是職業棒球啦啦隊「樂天女孩」成員之一。（圖片來源：[email protected]

暉哥 Kimi 營帳內浸溫泉

節目中暉哥率先帶Kimi去到彰化的露營區，登記完畢便享受營區提供的3層高的迎賓下午茶，鹹甜都有。入到房間應有盡有，溫泉水直達每間房，房內偌大的浴池，足不出戶都可以泡溫泉。

自然系女子旅行 Kimi在今次節目中挑戰了不少戶外活動。
Kimi在今次節目中挑戰了不少戶外活動。（圖片來源：[email protected]1）
自然系女子旅行 更不時大騷Fit爆身形。
更不時大騷Fit爆身形。（圖片來源：[email protected]

Kimi大方展示魔鬼身形

Kimi當然不會放過浸浴的機會，大方展示21吋小蠻腰及34C的上圍。晚餐更是豐富有香茅湯、藥膳麻辣湯底火鍋及燒烤提供，原來台灣女孩子都是吃貨之人，難得她們吃極不胖，果然得天獨厚。

自然系女子旅行 Kimi同暉哥共浴。
Kimi同暉哥共浴。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 溫泉直達房內浴池。
溫泉直達房內浴池。（圖片來源：TVB提供）

Kimi靠4招鍊成21吋螞蟻腰

Kimi接受訪問時，解構21吋小蠻腰是如何鍊成，她說:「新歌《涵氧女孩》的舞蹈可以練很多腰線，練著練著就有更明顯的腰線了。平時一個禮拜去兩三天的重訓，控制飲食和盡量早點睡。」

自然系女子旅行 Kimi靠練舞、重訓、控制飲食和早睡4招，鍊成21吋小蠻腰。
Kimi靠練舞、重訓、控制飲食和早睡4招，鍊成21吋小蠻腰。（圖片來源：[email protected]

暉哥 Kimi 挑戰3層樓高飛索

暉哥之後同Kimi轉移到寶來溫泉公園，準備入住露營車。戲肉是「冒險探索山訓」，Kimi同暉哥挑戰畏高，先攀爬上3層樓高的目的地，再用飛索滑行約100米，最後行過鐵索橋，就完成整個探險。

自然系女子旅行 Kimi同暉哥挑戰「冒險探索山訓」課程時眼泛淚光，面容有點不安。
Kimi同暉哥挑戰「冒險探索山訓」課程時眼泛淚光，面容有點不安。（圖片來源：TVB提供）

眼濕濕半天吊Kimi︰一定要走完嗎

戴好安全裝備，Kimi一馬當先上路，不過行到一半她已經面容扭曲，撒嬌問教練︰「一定要走完嗎？」之後忍不住大叫，嚇到跟在後面的暉哥都話︰「你唔好嗌啦，你嗌我都嗌。」又忍不住問教練︰「你話小朋友都玩得嘅？」

自然系女子旅行 Kimi一馬當先，不過行一陣已驚到大叫，更撒嬌問教練「 一定要走完嗎」。
Kimi一馬當先，不過行一陣已驚到大叫，更撒嬌問教練「 一定要走完嗎」。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Kimi在飛索一關猶豫了很久，行起來一步一驚心。
Kimi在飛索一關猶豫了很久，行起來一步一驚心。（圖片來源：TVB提供）

換第2款泳衣再浸溫泉

眼有淚光的Kimi幾經辛苦完成第一階段，到第2層飛索Kimi猶豫良久都未肯出發。玩完刺激運動嚇出一身汗，最好當然是去浸美人湯溫泉定驚，Kimi換上第2款泳衣，再次發揮「寫真天后」的本色，展示火辣身形。

自然系女子旅行 Kimi第二款泳衣登場。
Kimi第二款泳衣登場。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 大騷34C上圍和21吋小蠻腰。
大騷34C上圍和21吋小蠻腰。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 而暉哥亦大騷D Cup上圍。
而暉哥亦大騷D Cup上圍。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 兩人一黑一白互相搶Fo。
兩人一黑一白互相搶Fo。（圖片來源：TVB提供）

短短兩日先後大晒3款泳衣

晚餐時Kimi再度發揮吃貨本色，享用遊台灣3款必食菜式麻油雞、薑母鴨同羊肉爐。第2朝Kimi換上第3款戰衣再戰溫泉浴，短短兩日已先後換3款泳衣，為一眾粉絲狂派福利。

自然系女子旅行 品嚐完台灣3樣必食菜式後，Kimi展示出第3套泳衣。
品嚐完台灣3樣必食菜式後，Kimi展示出第3套泳衣。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 今次款式是三點式，非常吸睛。
今次款式是三點式，非常吸睛。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 盡展Kimi魔鬼身段。
盡展Kimi魔鬼身段。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 向粉絲狂派福利！
向粉絲狂派福利！（圖片來源：TVB提供）

34C「樂天女孩」張雅涵晒21吋纖腰

身高只有152cm的Kimi雖然細細粒，但勝在身形比例勻稱，34C上圍+21吋螞蟻腰成功秒殺一眾宅男，其IG更擁有超過68萬粉絲追蹤。

自然系女子旅行 除了林襄以外，「樂天女孩」雅涵都好索。
「樂天女孩」雅涵雖然身高只有152cm，但勝在身形比例勻稱。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 曾出過半裸不露點的寫真集。
曾出過半裸不露點的寫真集。（圖片來源：[email protected]

拍台劇獲封「最美蘭花精」

除了曾推出寫真集及個人音樂作品外，Kimi亦曾於台劇《戲說台灣》中飾演蘭花精，憑絕美造型被封為「最美蘭花精」。

自然系女子旅行 Kimi有「最美蘭花精」之稱。
Kimi有「最美蘭花精」之稱。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 近年又推出過多首單曲。
近年又推出過多首單曲。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 又做埋KOL，工作相當多元化。
又做埋KOL，工作相當多元化。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]

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