自然系女子旅行｜台女神攻港第一擊 林襄打頭陣狂晒水著＋浴衣

由「港女」林映暉（暉哥）主持的旅遊節目《自然系女子旅行》近日正在J2播出，節目中邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處，其中打頭陣的是人氣爆燈的「啦啦隊女神」林襄，她與暉哥除了齊齊體驗特式Camping及與各種可愛動物互動，更分別以靚靚水著及浴衣Look上陣，讓觀眾大飽眼福！