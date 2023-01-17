自然系女子旅行｜台女神攻港第一擊 林襄打頭陣狂晒水著＋浴衣
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由「港女」林映暉（暉哥）主持的旅遊節目《自然系女子旅行》近日正在J2播出，節目中邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處，其中打頭陣的是人氣爆燈的「啦啦隊女神」林襄，她與暉哥除了齊齊體驗特式Camping及與各種可愛動物互動，更分別以靚靚水著及浴衣Look上陣，讓觀眾大飽眼福！
《自然系女子旅行》林襄寫真賣出數量超過1萬本
今次在《自然系女子旅行》中擔任嘉賓的三大台灣女神均是「猛料」之人，在台灣及香港人氣爆燈的台灣「啦啦隊女神」林襄，去年推出的寫真集據知已光速售罄，賣出數量超過一萬本！
林襄IG瞓身直播
行程早已排得密密麻麻的林襄，由於十分重視今次「攻港第一擊」，故還是刻意抽出空檔，於IG進行直播宣傳，實在是香港「襄迷」福音。
34C「樂天女孩」張雅涵晒21吋纖腰
現年26歲的張雅涵與林襄一樣，同是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，身高只有152cm的雅涵雖然細細粒，但勝在身形比例勻稱，34C上圍+21吋螞蟻腰成功秒殺一眾宅男，其IG 更擁有超過68萬粉絲追蹤。
張雅涵拍台劇獲封「最美蘭花精」
除了曾推出寫真集及個人音樂作品外，雅涵亦曾於台劇《戲說台灣》中飾演蘭 花精，憑絕美造型被封為「最美蘭花精」。
「音樂系女神」黃上晏深山瑜伽加送逆天長腿
至於黃上晏則畢業於台灣師範大學音樂系，擁有甜美笑容加上D級上圍的上晏，被網友封為「音樂系女神」，集才華、美貌與身材於一身。
黃上晏動靜皆宜
黃上晏除了是知性美女，私底下亦十分好動，日前她在社交網上載踩滑板片段，擁有165cm身高的她著熱褲上陣大晒逆天長腿，短短10秒片段成功吸逾1.4萬Likes，而上晏的IG粉絲追蹤人數亦超越了50萬。
台女神輪流宣傳狂送限量紀念品
除了參與節目拍攝，三大台灣女神還會在節目播出期間輪流或合力於IG進行直播，與觀眾互動之餘，更會送出「女神限量親筆簽名紀念禮物」，包括林襄座枱月曆、雅涵海報以及上晏特別版寫真集。相關紀念品亦會於J2社交網不定期以問答遊戲形式送出，問題內容與當晚播放節目內容有關。
林襄率先送出親筆簽名座枱月曆！