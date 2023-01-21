自然系女子旅行｜林襄自爆曾想24歲結婚：當年青媽媽

TVB J2台全新旅遊節目《自然系女子旅行》，以山海為主題，進行療癒之旅。由「港女」林映暉（暉哥）做主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，分別是「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。