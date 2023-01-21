自然系女子旅行｜林襄自爆曾想24歲結婚：當年青媽媽
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TVB J2台全新旅遊節目《自然系女子旅行》，以山海為主題，進行療癒之旅。由「港女」林映暉（暉哥）做主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，分別是「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。
林襄加入節目大受歡迎
台灣「啦啦隊女神」林襄憑32E身材，成功收編不少宅男。有她加持的旅遊節目《自然系女子旅行》大受追捧。前晚（19日）暉哥帶林襄在宜蘭的營區住露營車。一入到營區身為吃貨女的林襄，本能已發現放在接待處的火爐，正烤着香噴噴的蛋糕，她們老實不客氣各要了兩個。
林襄男友視角拍攝 繼續曬性感
之後她們安排去浸裸湯，不過因為電視尺度，雖然林襄圍住大毛巾出鏡，但依然非常性感。為了照顧到觀眾的感受，攝影師安排了男友視角拍攝林襄，給大家少少的「福利」。而作為女友的林襄當然交足戲，擺出各種可愛動作，招待各襄迷。
林襄自爆曾經想24歲結婚
晚餐是林襄最期待的時段，無負吃貨之名。在晚餐時段，現年25歲的林襄與暉哥進行真情對話，自爆曾想過24歲結婚︰「自己是一個很理智清醒的女生，在感情上容易吃虧，不太會撒嬌，像一隻鐵公雞一樣。我是一個很易委曲求存的女生，小時候就想過24歲就結婚生小孩，當年青媽媽。」
林襄送寫真畀暉哥
晚上二女真情對話過後，彼此為對方預備了一份禮物。暉哥知道林襄愛吃及浸浴，所以合二為一，送上麵包味同明太子壽司味的浸浴包。林襄亦為暉哥預備了一本超性感座枱曆給暉哥，放在公司枱面。暉哥問林襄拍寫真的底線，林襄話︰「寫真拍太多，已經不知道尺度是什麼了。」另外今集她們跟美人魚鄭教練學習穿上人魚裝在水中暢泳，有不少精彩的畫面。