自然系女子旅行 | 27歲黃上晏玩跳馬彈力極震撼 同暉哥鬥著三點式擺pose

J2節目《自然系女子旅行》由「港女」暉哥（林映暉）主持，搵來3位台灣女神做嘉賓，繼「啦啦隊女神」林襄和「樂天女孩」張雅涵後，本周壓軸出場的是「音樂系女神」黃上晏（Rubis）。
《自然系女子旅行》黃上晏 曾推寫真集
現年27歲的黃上晏（Rubis）畢業於台灣師範大學音樂系，故有「音樂系女神」的稱號。早年Rubis曾推出寫真集，憑32D上圍火速俘虜大批男粉絲，在Facebook和IG分別擁有71萬及50萬多粉絲追隨，被網友稱為「筆墨難以形容的美」。
有齊台灣女孩3大特點
節目一開始，暉哥就以「真台妹」形容Rubis，因為她有齊台灣女孩子的特點︰鍾意旅行、愛食好嘢、說話非常斯文。她們在節目中拜訪位於桃園市的營區，特點是營內建有小型遊樂場，場內提供機動遊戲包括旋轉木馬、咖啡杯、小型摩天輪、迷你賽車場等一應俱全。
著豹紋三點式曬32D上圍
營內房間有一大浴缸，暉哥和Rubis當然不會放過浸浴的機會。Rubis換上一套豹紋三點式泳衣，完美展示32D上圍，Rubis勁讚這個浴缸夠大︰「可以讓情侶泡鴛鴦浴，很浪漫。」之後她們發揮吃貨本色，品嚐營內地道台灣美食。
分享當前最流行pose
二人之後轉移陣地去到台中濱海樂園住帳篷。陽光與海灘加上兩位美少女，影相加自拍成為指定節目。Rubis有出寫真經驗，擺pose影相駕輕就熟，她同暉哥分享當前最流行的pose，計有扮cheery、畀心心等。
親身示範用小道具凸顯自身優點
暉哥學擺pose學得好開心，先後同三位女神合作，她話去旅行要留下美好回憶，最好就是拍照︰「影相打卡可以一直留喺度，我哋可以交流下用乜嘢pose影相。」理論講完接住就是到泳池實習，Rubis更親身示範如何用小道具凸顯自身優點。
瑜伽服展現逆天長腿
Rubis在節目中又親手做三文治野餐，又跟導師在戶外上瑜伽課堂。Rubis換上粉紅色瑜伽服美好身材盡現，還露出一對目測至少有40吋長的逆天美腿。期間暉哥見到草地上的吹氣小馬，童心大發提出玩「跳跳馬」鬥快。
玩「跳跳馬」彈力極震撼
比賽開始，Rubis的長腿騎在不足一呎高的玩具馬上，令她較難平衡數度落後，不過後段她以空前的驚人彈力，從後趕上勝出。暉哥輸得心服口服，請客到市集食芋圓豆花。
Rubis黃上晏動靜皆宜
Rubis除了是知性美女，私底下亦十分好動，日前她在社交網上載踩滑板片段，擁有165cm身高的她著熱褲上陣大晒逆天長腿，短短10秒片段成功吸逾1.4萬Likes，而上晏的IG粉絲追蹤人數亦超越了50萬。
《自然系女子旅行》師大美女上晏壓軸登場：