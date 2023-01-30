自然系女子旅行

自然系女子旅行 | 27歲黃上晏玩跳馬彈力極震撼 同暉哥鬥著三點式擺pose

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J2節目《自然系女子旅行》由「港女」暉哥（林映暉）主持，搵來3位台灣女神做嘉賓，繼「啦啦隊女神」林襄和「樂天女孩」張雅涵後，本周壓軸出場的是「音樂系女神」黃上晏（Rubis）。

自然系女子旅行 壓軸出場的黃上晏出動豹紋三點式泳衣浸浴，甚有睇頭。
壓軸出場的黃上晏出動豹紋三點式泳衣浸浴，甚有睇頭。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 暉哥都唔輸蝕，同樣以三點式上陣。
暉哥都唔輸蝕，同樣以三點式上陣。（圖片來源：TVB提供）

《自然系女子旅行》黃上晏 曾推寫真集

現年27歲的黃上晏（Rubis）畢業於台灣師範大學音樂系，故有「音樂系女神」的稱號。早年Rubis曾推出寫真集，憑32D上圍火速俘虜大批男粉絲，在Facebook和IG分別擁有71萬及50萬多粉絲追隨，被網友稱為「筆墨難以形容的美」。

自然系女子旅行 黃上晏Rubis除了是台大音樂系女神外，仲擁有32D的好身材，曾推出過全裸不露點的寫真集。
黃上晏Rubis除了是台大音樂系女神外，仲擁有32D的好身材，曾推出過全裸不露點的寫真集。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 暉哥在節目中請Rubis到市集食芋圓豆花。
暉哥在節目中請Rubis到市集食芋圓豆花。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 兩人都穿著低胸上衫加熱褲，大曬美好身形。
兩人都穿著低胸上衫加熱褲，大曬美好身形。（圖片來源：TVB提供）

有齊台灣女孩3大特點

節目一開始，暉哥就以「真台妹」形容Rubis，因為她有齊台灣女孩子的特點︰鍾意旅行、愛食好嘢、說話非常斯文。她們在節目中拜訪位於桃園市的營區，特點是營內建有小型遊樂場，場內提供機動遊戲包括旋轉木馬、咖啡杯、小型摩天輪、迷你賽車場等一應俱全。

自然系女子旅行 Rubis同暉哥分享時下流行的影相甫士。
Rubis同暉哥分享時下流行的影相甫士。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 又大教暉哥旅行玩自拍。
又大教暉哥旅行玩自拍。（圖片來源：TVB提供）

著豹紋三點式曬32D上圍

營內房間有一大浴缸，暉哥和Rubis當然不會放過浸浴的機會。Rubis換上一套豹紋三點式泳衣，完美展示32D上圍，Rubis勁讚這個浴缸夠大︰「可以讓情侶泡鴛鴦浴，很浪漫。」之後她們發揮吃貨本色，品嚐營內地道台灣美食。

自然系女子旅行 暉哥和Rubis在桃園市的營地中大玩浸浴。
暉哥和Rubis在桃園市的營地中大玩浸浴。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 二人相對共浴兼談心。
二人相對共浴兼談心。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Rubis話好嚮往在這種浴缸中大浸情侶鴛鴦浴，因為感覺很浪漫。
Rubis話好嚮往在這種浴缸中大浸情侶鴛鴦浴，因為感覺很浪漫。（圖片來源：TVB提供）

分享當前最流行pose

二人之後轉移陣地去到台中濱海樂園住帳篷。陽光與海灘加上兩位美少女，影相加自拍成為指定節目。Rubis有出寫真經驗，擺pose影相駕輕就熟，她同暉哥分享當前最流行的pose，計有扮cheery、畀心心等。

自然系女子旅行 二人到泳池實習拍照pose。
二人到泳池實習拍照pose。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 暉哥借助泳池的小道具拍照。
暉哥借助泳池的小道具拍照。（圖片來源：TVB提供）

親身示範用小道具凸顯自身優點

暉哥學擺pose學得好開心，先後同三位女神合作，她話去旅行要留下美好回憶，最好就是拍照︰「影相打卡可以一直留喺度，我哋可以交流下用乜嘢pose影相。」理論講完接住就是到泳池實習，Rubis更親身示範如何用小道具凸顯自身優點。

自然系女子旅行 暉哥學擺pose學得好開心。
暉哥學擺pose學得好開心。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Rubis親身上陣作示範。
Rubis親身上陣作示範。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 暉哥學到嘢。
暉哥學到嘢。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Rubis亦教得好開心。
Rubis亦教得好開心。（圖片來源：TVB提供）

瑜伽服展現逆天長腿

Rubis在節目中又親手做三文治野餐，又跟導師在戶外上瑜伽課堂。Rubis換上粉紅色瑜伽服美好身材盡現，還露出一對目測至少有40吋長的逆天美腿。期間暉哥見到草地上的吹氣小馬，童心大發提出玩「跳跳馬」鬥快。

自然系女子旅行 Rubis同暉哥之後轉移到台中海濱營區。
Rubis同暉哥之後轉移到台中海濱營區。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 二人齊上戶外瑜伽堂。
二人齊上戶外瑜伽堂。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Rubis穿上瑜伽服展示逆天美腿。
Rubis穿上瑜伽服展示逆天美腿。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 二人嘗試做出各種瑜伽動作。
二人嘗試做出各種瑜伽動作。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 暉哥玩到面容扭曲！
暉哥玩到面容扭曲！（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 一齊親親大自然。
一齊親親大自然。（圖片來源：TVB提供）

玩「跳跳馬」彈力極震撼

比賽開始，Rubis的長腿騎在不足一呎高的玩具馬上，令她較難平衡數度落後，不過後段她以空前的驚人彈力，從後趕上勝出。暉哥輸得心服口服，請客到市集食芋圓豆花。

自然系女子旅行 暉哥挑戰Rubis玩「跳跳馬」。
暉哥挑戰Rubis玩「跳跳馬」。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 準備開始。
準備開始。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Rubis騎住小馬，長腿開頭發揮不到功效。
Rubis騎住小馬，長腿開頭發揮不到功效。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 一齊向前衝。
一齊向前衝。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 Rubis起先把握不到秘訣多次「墮馬」。
Rubis起先把握不到秘訣多次「墮馬」。（圖片來源：TVB提供）
自然系女子旅行 最後Rubis成功逆轉勝！
最後Rubis成功逆轉勝！（圖片來源：TVB提供）

Rubis黃上晏動靜皆宜

Rubis除了是知性美女，私底下亦十分好動，日前她在社交網上載踩滑板片段，擁有165cm身高的她著熱褲上陣大晒逆天長腿，短短10秒片段成功吸逾1.4萬Likes，而上晏的IG粉絲追蹤人數亦超越了50萬。

自然系女子旅行 Rubis畢業於台灣師範大學音樂系，絕對係才女一名。
Rubis畢業於台灣師範大學音樂系，絕對係才女一名。（圖片來源：[email protected]_03）
自然系女子旅行 Rubis曾在2016年參加「璀璨之星」選秀大賽，入圍「國民美少女組」。
Rubis曾在2016年參加「璀璨之星」選秀大賽，入圍「國民美少女組」。（圖片來源：[email protected]_03）
自然系女子旅行 2019年推出處女寫真集，令Rubis人氣急升。
2019年推出處女寫真集，令Rubis人氣急升。（圖片來源：[email protected]_03）
自然系女子旅行 黃上晏IG有50萬粉絲追蹤。
現時Rubis的IG有超過50萬粉絲Follow。（圖片來源：[email protected]_03）

《自然系女子旅行》師大美女上晏壓軸登場：

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]_03

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