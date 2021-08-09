海陸勁技場｜IG女神蘇小小被嘲賣肉 曾經不敵負評宣告神隱 兩日後彈弓手復出

IG女神蘇小小（Zoe So）早前以一身貼身戰衣上ViuTV《ERROR自肥企画》震撼登場，旋即人氣急升，最近參加《海陸勁技場》節目玩水騷身材，網民對其五官及身材熱烈討論，蘇小小不但拍片澄清自己真材實料，日前更不堪網民攻擊，發千字放負文稱「對不起﹗我需要消失一下」。

撰文：東方新地丨圖片：蘇小小IG、YouTube影片截圖｜部分內容：新Monday