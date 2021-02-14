回顧7大賀歲片性感豪乳索女 班衰妹攞個心口同你拜年！
撰文：Jack 酒啊九叔@NM、趣叔叔@Central ｜編輯：東方新地｜圖片：電影劇照、預告片、YouTube截圖、各女星Instagram
回顧7大賀歲片性感索女
周秀娜 《小男人週記3之吾家有喜》（2017）
周秀娜作為新一代的性感女神，她在賀歲片《小男人週記3之吾家有喜》中飾演鄭丹瑞(阿旦)的秘書與情人，在戲中盡情展露性感，身穿內衣褲與阿旦聊天談心，火辣性感。他們不僅有床戲，還有鴛鴦泡泡浴的場面，阿旦的豔福真的不少。
鄧月平 《小男人週記3之吾家有喜》（2017）
鄧月平在在賀歲片《小男人週記3之吾家有喜》中飾演鄭丹瑞(阿旦)的女兒，擁有36F上圍的她在戲中大跳鋼管舞，還半裸上身暢泳，在旦哥面前除bar 等，大露性感。童顏巨乳，果然是新一代的宅男女神，各種誘惑，讓人樂而忘返。
陳嘉桓 《我要發達》2017
陳嘉桓是香港的新晉演員，她參與了賀歲片《我要發達》的拍攝，在裏面飾演一個非常性感火辣，低胸黑絲的OL，出盡渾身解數，誘惑Bob。過程中不僅是爬上桌上大露深溝，加上黑絲長腿，不斷刺激視覺神經，係男人都不會忍耐下去。
陳靜《吉星高照2015》2015
陳靜在賀歲片《吉星高照2015》中擔任女主角，在戲中有多套低胸的性感服裝，大露深溝，甚至有一幕是與王祖藍在公廁gathering（偽）。Dada性感美麗的形象一直都讓人有深刻的印象，不過演技方面其實也不斷進步。
張馨予 《我愛HK 喜上加囍》2012
張馨予在賀歲片《我愛HK 喜上加囍》中飾演女神般的人物，不僅樣靚身材正，而且武功非同一般，看到她與三個賊交手時，招招兇狠，十分過癮。戲中雖然性感的鏡頭不多，可是好身材是包不住的。
柳岩 《浮華宴》2015
柳岩在賀歲片《浮華宴》中飾演一名貪玩的有錢女友，超低胸的晚禮服，展現出雄偉的雙峰，果然柳岩就是性感的代名詞，只要她的身影出現，男人就會不由自主地把視線集中在她的身上，光彩奪目。
楊冪 《八星抱喜》2012
楊冪在2012年的賀歲片《八星抱喜》中飾演一個想要挑選一個好老公的富家女，其中有一幕是她身穿藍色比堅尼在泳池游泳，在她上岸的一剎那，出水芙蓉，洶湧而至，豐滿的雙峰就這樣呈現在大螢幕，姣好的身材表露無遺。
重溫那些年賀歲片的經典
《富貴逼人》（1987）
農曆新年連放幾日假，大家除咗一如既往地拜年、逗利是同行街，當然唔少得睇返套賀歲片！不過小編唔係講去戲院睇，而係嗰啲每年電視都重播，但大家每年都會照樣乖乖坐低睇，睇到劇情都識背嗰啲賀歲片！以下呢幾套經典，你冇理由未睇過啩！
好似呢套80年代的經典，由兩位已故的巨星、董驃及肥姐沈殿霞主演。佢哋在片中飾演一對終日夢想發橫財的夫妻驃叔及驃嫂，其中驃嫂係一位典型的香港師奶，閒時與鄰居打麻雀，又經常買六合彩，希望可以一朝發達後向親戚街坊炫耀。屋邨生活、打牌、買六合彩，最貼近市民生活的題材盡在此片，用現在的說法就係夠「貼地」！電影爆笑之餘亦不乏人生道理，結果票房大收旺場，後來添食推出《富貴再逼人》(1988年)、《富貴再三逼人》(1989年)、《富貴黃金屋》(1992年)。
《家有囍事》（1992）
賀歲片點會冇周星馳！星爺的好作品實在太多，不過《家有囍事》絕對係經典！呢部92年作品集星爺、張國榮、黃百鳴、張曼玉及吳君如等多位巨星，甚至關海山同李香琴都好搶戲，個個角色都獨當一面，令人印象深刻！情節夠晒無厘頭，經典場面多不勝數，廿幾年後的今日睇，一樣係咁正！
《逃學威龍3之龍過雞年》（1993）
呢套雞年賀歲片已經係25年前的作品，如果以《逃學威龍》系列來說，呢一集算係相對被忽略的一部。但部份場面，仍然惹笑。此片大肆戲謔當年人氣荷里活片《本能》，不乏惹笑場面，而且星爺與梅艷芳成功擦出火花，不論係喜劇場面或感情戲都演得出色。
《行運一條龍》（1998）
雖然大家都公認《行運一條龍》係星爺作品，不過其實佢在戲內只有約十分鐘的演出，但其中星爺與吳孟達的經典對白「年初四咁嘅樣」，就足以令大家每年都拎出嚟loop一次！「年初四，假又放完、錢又使晒、工又要返，點會好樣呢……」
《嚦咕嚦咕新年財》（2002）
可算係千禧年後的最佳賀歲片，杜棋峰及韋家輝執導，集劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪等多位紅星，絕對係誠意之作！劇情溫馨惹笑，不乏精彩的麻雀鬥法（如梁詠琪與黃文慧的新袍奶奶鬥法），而且打牌金句夠晒精闢，好一句「牌品好，人品自然好；牌品唔好，即係人品唔好」、「愈爛嘅牌，愈要俾心機打」簡直係至理名言！
《行運超人》（2003）
《行運超人》由梁朝偉、楊千嬅及鄭中基主演，千嬅片中的角色運氣奇差，原來係被玄學高手鄭中基左右運勢，於是佢得風水學家偉仔協助，最終邪不能勝正，大團圓結局。而偉仔唱嗰句「中狀元，救老母，時間啱啱好！」，亦係唔少人心中經典。