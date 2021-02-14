這個新年港人都多留在家中，未能到戲院觀賞賀歲片，都可以在家重溫舊片！在過往的賀歲片中，其實除了內容搞笑之外，在戲中擔任美貌角色的賀歲片女郎也是一個非常好的看點之一。現在就為大家盤點7位性感的賀歲片女郎，睇班衰妹點攞個心口仔同大家拜年！

撰文：Jack 酒啊九叔@NM、趣叔叔@Central ｜編輯：東方新地｜圖片：電影劇照、預告片、YouTube截圖、各女星Instagram