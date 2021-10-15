賭命夫妻｜PTGF誘人夫32D港女Angus全名張若錡 綜藝劇集瓣瓣襟撈

最近在ViuTV《賭命夫妻》飾演PTGF的Angus張若錡原名張穎琪，2011年出道，擔任模特兒工作，憑32D上圍及豪爽態度得到不少工作機會，出沒於香港動漫節Game Girl，亦曾參與nowTV訪談節目及任網台客席主持等，雖然去年被ViuTV觀眾喪插「成個八婆格」，Angus不甘示弱直認：「我係臭X港女﹗」

文：東方新地 圖：張若錡IG、《把砒霜留給自己》劇照