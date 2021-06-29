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索爆賽車女王霧島聖子 強襲寫真界

東方新地 - 正妹

29歲日本賽車女王霧島聖子，在年頭選美活動「Miss FLASH 2021決賽」中成功獲得冠軍後，日前乘勢強襲寫真界，推出首部寫真DVD作品《Saint Love》，反應熱烈！
文：東方新地 ｜圖：霧島聖子IG、霧島聖子twitter、霧島聖子寫真

霧島聖子
索爆賽車女王霧島聖子近日強襲寫真界。（圖片來源：霧島聖子 IG）

強襲寫真界

賽車界同寫真界嘅關係可以話密不可分，有好多人氣賽車女郎會趁勢殺入寫真界，而寫真女優亦不時會客串做賽車女郎。而29歲日本賽車女王霧島聖子，在年頭選美活動「Miss FLASH 2021決賽」中成功獲得冠軍後，令佢進軍寫真界打下強心針，日前就乘勢強襲寫真界，推出首部寫真DVD作品《Saint Love》，反應非常熱烈！

霧島聖子
賽車界同寫真界嘅關係可以話密不可分，霧島聖子日前趁勢進軍寫真界。（圖片來源：霧島聖子 IG）
霧島聖子
霧島聖子推出首部寫真DVD作品《Saint Love》，反應非常熱烈！（圖片來源：霧島聖子寫真）
霧島聖子
霧島聖子大晒圓渾美股。（圖片來源：霧島聖子寫真）
霧島聖子
呢個角度睇霧島聖子都好誘人。（圖片來源：霧島聖子寫真）

曾獲日本賽車女王獎

其實2014年投身演藝事業嘅霧島聖子，屬於氣質類型嘅靚女，令唔少宅男心動。加上霧島聖子身高5呎5吋嘅高挑身型，同34D上圍亦好有睇頭，所以好快就有好多工作機會，連日本經典電子遊戲《魔物獵人 4G》都搵佢扮演招牌女郎。另外，佢亦係賽車界嘅寵兒，係曾經獲獎無數嘅賽車女郎，舊年仲攞埋日本賽車女王獎添。

年齡：29歲
身高：5呎5吋
三圍：34D-24-35

霧島聖子
霧島聖子屬於氣質類型嘅靚女，令唔少宅男心動。（圖片來源：霧島聖子 twitter）
霧島聖子
霧島聖子曾為日本經典電子遊戲《魔物獵人 4G》扮演招牌女郎。（圖片來源：霧島聖子 twitter）
霧島聖子
霧島聖子係賽車界嘅寵兒，去年勇奪日本賽車女王獎。（圖片來源：霧島聖子寫真）
霧島聖子
霧島聖子擁有5呎5吋嘅高挑身型，同34D上圍好有睇頭。（圖片來源：霧島聖子寫真）

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