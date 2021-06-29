索爆賽車女王霧島聖子 強襲寫真界
29歲日本賽車女王霧島聖子，在年頭選美活動「Miss FLASH 2021決賽」中成功獲得冠軍後，日前乘勢強襲寫真界，推出首部寫真DVD作品《Saint Love》，反應熱烈！
文：東方新地 ｜圖：霧島聖子IG、霧島聖子twitter、霧島聖子寫真
文：東方新地 ｜圖：霧島聖子IG、霧島聖子twitter、霧島聖子寫真
強襲寫真界
賽車界同寫真界嘅關係可以話密不可分，有好多人氣賽車女郎會趁勢殺入寫真界，而寫真女優亦不時會客串做賽車女郎。而29歲日本賽車女王霧島聖子，在年頭選美活動「Miss FLASH 2021決賽」中成功獲得冠軍後，令佢進軍寫真界打下強心針，日前就乘勢強襲寫真界，推出首部寫真DVD作品《Saint Love》，反應非常熱烈！
曾獲日本賽車女王獎
其實2014年投身演藝事業嘅霧島聖子，屬於氣質類型嘅靚女，令唔少宅男心動。加上霧島聖子身高5呎5吋嘅高挑身型，同34D上圍亦好有睇頭，所以好快就有好多工作機會，連日本經典電子遊戲《魔物獵人 4G》都搵佢扮演招牌女郎。另外，佢亦係賽車界嘅寵兒，係曾經獲獎無數嘅賽車女郎，舊年仲攞埋日本賽車女王獎添。
年齡：29歲
身高：5呎5吋
三圍：34D-24-35