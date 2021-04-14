台灣G級童顏巨咪郭鬼鬼大玩人體盛 靠同羅志祥傳緋聞上位
台灣G級童顏巨咪郭鬼鬼，去年同台灣天王羅志祥傳緋聞而為人認識，又不時在IG大晒性感相，吸引近60萬人追蹤，人氣高企。近日郭鬼鬼再派福利圖，在社交網晒泳照，上身赤祼大玩人體盛，大膽程度爆晒燈！
文：東方新地 ｜圖：郭鬼鬼IG
上身赤祼用蝦遮兩點
台灣G級童顏巨咪郭鬼鬼身材火辣，去年同台灣天王羅志祥傳緋聞而為人認識，又不時在IG大晒性感相，吸引近60萬人追蹤，人氣長期高企。近日郭鬼鬼再在社交網晒泳照派福利，更大玩人體盛，見佢除去比堅尼上衣，上身赤祼，僅靠蝦放在胸前遮住兩點，大膽程度爆晒燈！火速引起網民熱烈討論，紛紛留言：「不行了，鼻血止不住」、「我要把蝦子吃掉」、「人體盛宴」、「太辣了吧」、「海鮮奶」等等，有網友更搞笑問：「X頭不會過敏嗎？」盡顯關心。
造型百變成撒手鐧
郭鬼鬼今年25歲，原名郭家吟，出道前在酒店擔任櫃檯人員。2017年做雜誌模特兒出道，曾拍攝過多本寫真集。去年郭鬼鬼與台灣天王羅志祥傳緋聞後，人氣更急劇上升，由於鬼鬼身材出眾加上性格爽朗，毫不吝嗇於人前展示G Cup巨乳，又不時在社交網晒大尺度性感相，成為台灣人氣網紅，現時IG粉絲人數達60萬人，勢不可當。鬼鬼的撒手鐧莫過於造型百變，諗盡辦法展露美好身段，髮型又時長時短，給網民大量新鮮感！