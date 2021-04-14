台灣G級童顏巨咪郭鬼鬼大玩人體盛 靠同羅志祥傳緋聞上位

台灣G級童顏巨咪郭鬼鬼，去年同台灣天王羅志祥傳緋聞而為人認識，又不時在IG大晒性感相，吸引近60萬人追蹤，人氣高企。近日郭鬼鬼再派福利圖，在社交網晒泳照，上身赤祼大玩人體盛，大膽程度爆晒燈！

文：東方新地 ｜圖：郭鬼鬼IG