趙詠瑤 莊韻澄

「阿旦」鄧洢玲冬日送溫暖 人妻趙詠瑤孖41歲莊韻澄鬥性感

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由網絡紅人司徒夾帶監修與《Yes!》聯手製作的2023年曆，請來了9位人氣女神，佢哋為咗影呢輯月曆都盡展美好身形。而9大IG女神包括「阿旦」鄧洢玲、莊韻澄、趙詠瑤Kimi、開電視節目主持張嘉欣Yanni及陳思穎Michelle，另有網絡人氣強勁的 Suet E、小影、KitKat，9位女神各有甜美、可愛、溫柔造型，當中不乏性感水著與誘人cosplay，位位大曬迫爆上圍搶鏡。

趙詠瑤 莊韻澄 𡃁模出身的鄧洢玲出過寫真集，又拍過劇同做過主持。
𡃁模出身的鄧洢玲出過寫真集，又拍過劇同做過主持。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）

鄧洢玲

38歲「阿旦」鄧洢玲大玩Gfable造型溫柔甜美，男友視覺俘虜男士心臟。近日司徒夾帶眼見天氣轉寒，仲連環po出多張阿旦沙灘泳衣照，笑言：「同一輯相，兩個天氣睇，真係唔同滋味，今日睇可以取暖！」

趙詠瑤 莊韻澄 司徒夾帶大曬鄧洢玲靚相，為大家送溫暖。
司徒夾帶大曬鄧洢玲靚相，為大家送溫暖。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）
趙詠瑤 莊韻澄 穿著兩件頭泳衣的鄧洢玲大騷Fit爆身形。
穿著兩件頭泳衣的鄧洢玲大騷Fit爆身形。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）
趙詠瑤 莊韻澄 都係咁Fit。
都係咁Fit。（圖片來源：大會提供）

莊韻澄

41歲莊韻澄就算結婚生仔，身形依然Keep得好好。目前轉攻商界的莊韻澄以一頭紫紅長髮配家居服出山。

趙詠瑤 莊韻澄 Fit。
Fit。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 聖誕女郎。
聖誕女郎。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 邊似有過。
邊似有過。（圖片來源：大會提供）

Suet E

Suet E經常讓Fans大飽眼福，為是次年曆出盡百變造型，花樣年華復古look、超性感魔鬼VS熟女天使，深長事業線一覽無遺。

趙詠瑤 莊韻澄 百變造型。
百變造型。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 熟女天使。
熟女天使。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 超性感魔鬼。
超性感魔鬼。（圖片來源：大會提供）

趙詠瑤Kimi

30歲趙詠瑤以灰髮cosplay造型，大騷股惑之餘，更以和服造型拍攝，讓半球浸溫泉。

趙詠瑤 莊韻澄 笑容甜美。
笑容甜美。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 和服造型拍攝
和服造型拍攝（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 好多美食。
好多美食。（圖片來源：大會提供）

張嘉欣Yanni

26歲張嘉欣人稱「話題女王」，作為前空姐兼人妻大方曬水著，34E迫爆上圍加大露背，張張都火辣辣。

趙詠瑤 莊韻澄 邪惡呀。
邪惡呀。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 性感Pose。
性感Pose。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 迫爆。
迫爆。（圖片來源：大會提供）

陳思穎Michelle

陳思穎擁有傲人身形，每張相都影到超有效果。

趙詠瑤 莊韻澄 大玩制服誘惑
大玩制服誘惑（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 大玩制服誘惑
大玩制服誘惑（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 大玩制服誘惑
大玩制服誘惑（圖片來源：大會提供）

小影

小影曾參加開電視真人騷《Summer Girls 2022》。小影網上討論度甚高，其Youtube Channel坐擁有接近10萬的訂閱者，是次更大賣日系少女主題。

趙詠瑤 莊韻澄 小影日系少女主題。
小影日系少女主題。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 小影日系少女主題。
小影日系少女主題。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 小影日系少女主題。
小影日系少女主題。（圖片來源：大會提供）

KitKat

23歲的KitKat本身是插畫家，多款火辣水着造型，以超邪惡視角勁曬F級上圍，張張都非常震撼！

趙詠瑤 莊韻澄 非常震撼。
非常震撼。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 火辣水着造型。
火辣水着造型。（圖片來源：大會提供）
趙詠瑤 莊韻澄 火辣水着造型。
火辣水着造型。（圖片來源：大會提供）

娜美

娜美仙氣女神造型出盡「波功」。

趙詠瑤 莊韻澄 仙氣女神造型出盡「波功」。
仙氣女神造型出盡「波功」。（圖片來源：大會提供）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]司徒夾帶、大會提供

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