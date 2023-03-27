38歲鄧洢玲離巢Viu後大解放 泰遊三點式喪夾巨溝益街坊

38歲的鄧洢玲（阿旦）越老越辣，經常IG曬身材，睇到網民㷫烚烚！早前鄧洢玲更聯同9大「IG性感女神」推出2023年月曆人氣急升，她最近再下一城，將自己月初在泰國布吉旅行的性感靚相，剪輯成短片，睇到網民「噴血」…