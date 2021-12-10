愛上我的衰神｜陳嘉慧禾稈冚珍珠！TVB新晉力捧25歲小花極速上位

《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧係現年25歲的無綫新人，因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，即將於TVB年尾新劇《愛上我的衰神》擔當女一，更與胡鴻鈞合作，早在《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！