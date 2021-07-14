陳嘉慧禾稈冚珍珠！TVB新晉力捧小花極速上位
撰文：東方新地
新晉力捧小花陳嘉慧
拍劇以外，陳嘉慧去年開始做兒童節目《Think Big天地》嘅主持，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。據知無綫近年致力發掘花旦接班人，而陳嘉慧亦被安排喺多套劇集中現身，去年佢喺劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人做唐詩詠學生；喺《降魔的2》其中一幕，陳嘉慧又豁出去瞓垃圾堆，表現專業，新人之中佢都算多機會。
最近陳嘉慧在IG張貼了海邊三點式的「男友視角」連環自拍，健康又性感：
日本大學畢業
原來陳嘉慧的母親早年喺日本工作，在她12歲時已帶她移居日本讀書，陳嘉慧大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語，不過佢並冇留日發展，選擇隻身回港發展，喺日本長年生活亦為佢嘅事業帶來優勢，不時獲安排一啲要去日本拍攝嘅旅遊節目及需要用日文溝通嘅主持工作，連導演用日文講對白時都會問佢意見。
陳嘉慧唔止有學識有樣，原來身材都好惹火，喺佢社交網搵到出外旅行嘅泳照，身穿比堅尼上圍呼之欲出，白滑皮膚亦有搶眼，不過佢竟然覺得自己個樣同身材都唔夠好，所以冇膽去參選港姐，仲話深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。做人有理想有信念係好，不過娛樂圈好現實，唔知陳嘉慧要等幾多年先上到一線呢？
陳嘉慧《迷網》做小三上位扮豬食老虎
喺《迷網》中演孖8姐嘅馬海倫經常為阿仔司徒Sir（楊明飾）撮合姻緣，早前街坊牛生(奏啟維)介紹咗個親戚畀佢哋識，呢位嘉碧小姐外表似純純兔，原來係拜金綠茶婊，表面上扮配合冧楊明，其實就人做小三偷搭人夫牛生，夾埋呃班街坊錢，仲嫁禍畀湛叔（姜大衞飾），角色賤到爆，不過就成功上位。
因為演嘉碧呢個角色受到觀眾高度關注嘅陳嘉慧今年24歲，17年參加無綫藝員訓練班，18年先正式入行，入行兩年喺《愛•回家之開心速遞》多次客串演出，不過次次都演唔同角色，對白亦冇乜，今次嘉碧一角都算有發揮，而陳嘉慧充份表現出天使與魔鬼嘅形象，內外對比強烈，而且又同劇中唔少前輩同主角都有對手戲，故演出受到網民熱烈討論。