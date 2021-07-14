陳嘉慧禾稈冚珍珠！TVB新晉力捧小花極速上位

現年24歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，由《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！

撰文：東方新地