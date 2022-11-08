陳靜

33歲陳靜DaDa 紐約歸來不忘鍛鍊特訓！瘦腰不瘦胸 馬甲線福利共享

正妹
東方新地

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E奶陳靜身材冠絕娛樂圈，唔係咁易見到佢，早前赴美國進修，不忘勤做運動無偷懶，鍛鍊腹肌的秘訣是狂操HIIT高強度訓練，誓要收腹訓練馬甲線！

陳靜 DaDa入住美國紐約文華東方酒店，喺池畔留影。
DaDa入住美國紐約文華東方酒店，喺池畔留影。
陳靜 其後又去ConradNY打卡！行程住遍靚酒店。
其後又去ConradNY打卡！行程住遍靚酒店。
陳靜
陳靜 「回來了，還是家裏最舒服😊我的健康小日子重新營業」
「回來了，還是家裏最舒服😊我的健康小日子重新營業」

每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！陳靜DaDa開心騷成果

陳靜近一年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：

陳靜

戒鹽戒油戒糖 去年持續鍛鍊至今

由去年開始DaDa已經勤力更新做爆汗運動報告，就連飲食習慣都大幅度改變，佢亦好大方分享心得：

這兩個月下了很大的決心，從飲食，例如戒鹽戒油戒糖，令我可以享受到食物的原有味道，其實每種天然嘅食材原本有佢獨特嘅味道加太多調味料實在太可惜了 、以及生活作息，堅持每天做運動。這些改變已經變成了我的生活習慣，簡單的一步一步你會發現身體不停會作出回應去鼓勵你💪🏻 繼續加油！

陳靜
陳靜 DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。
DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。
陳靜 增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。
增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。
陳靜
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陳靜DaDa貼身 舞衣 操 蜜 桃 臀

去年陳靜DaDa一連兩日出po晒玩瑜伽，穿上白色貼身舞衣的DaDa 跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽：

陳靜 DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。
DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。
陳靜 側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。
側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。

31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀

DaDa拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地，而DaDa亦晒出自己獨自苦練的過程，她輕易向後捉住腳然後烏身，大晒身體柔弱度，又展示如芭蕾舞的姿態，相當優雅， DaDa不忘發放正能量：「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。」、「快樂屬於你自己。」不過網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。

31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
同老師一起玩雙人瑜伽，強攻深蹲動作練出美臀。
陳靜 網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。
網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。
陳靜 獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。
獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。
陳靜 另一日不停提腿，都係主力操翹臀。
另一日不停提腿，都係主力操翹臀。

31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀

31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀

陳靜 為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。
為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。
陳靜 DaDa苦練蜜桃臀，算是有點成績。
DaDa 成績驕人。

穿窿泳衣漏E奶遊船河

DaDa陳靜近年刻意收起E奶，轉營做實力影星，剛拍完電影《焚身》的 DaDa近日和友人遊船河，上穿開胸穿窿泳衣，下身配熱牛，雖然瘦身成功的確DaDa明顯縮胸，但仍然有漏奶效果，非常火辣辣。由𡃁模、艷星到電影演員的陳靜DaDa，在疫情下，仍然是多產藝人，今年拍過的電影包括《家有囍事2020》、《Baby復仇記》、《G風暴》以及剛煞科的《焚身 》。 DaDa趁著休閒，跟女友遊船河，雖然近年刻意封胸的DaDa未如以往以三點式上陣，但上身一件穿窿泳衣，其澎湃上圍幾乎奪衫而出，效果震撼，成功吸引Like，連女人睇見到嘩嘩聲紛紛留言「太正」、「好耐冇見過咁大膽嘅 DaDa」，連王敏奕都留言「流鼻血﹗」，王君馨亦留言「害羞」。物以罕為貴，一張漏奶相引起極大回響，相隔兩日再貼多幾款船河相，再次引來瘋狂留言讚索﹗辣﹗正﹗

陳靜 雖然三點式欠奉，不過呢件只露上身的穿窿泳衣都已經知道DaDa有幾猛料。
雖然三點式欠奉，不過呢件只露上身的穿窿泳衣都已經知道DaDa有幾猛料。
陳靜 近年刻意封胸，加上修身成功的確DaDa上圍明顯降 cup，不過漏奶對佢仍然無難度。
近年刻意封胸，加上修身成功的確DaDa上圍明顯降 cup，不過漏奶對佢仍然無難度。
陳靜 長長秀髮半遮，約隱約現好誘人。
長長秀髮半遮，約隱約現好誘人。
陳靜 留言佔大多數竟是女粉絲，而王敏奕睇見都話流鼻血。
留言佔大多數竟是女粉絲，而王敏奕睇見都話流鼻血。
陳靜 王君馨都忍唔住留言讚。
王君馨都忍唔住留言讚。
陳靜 疫情期間不能常常出外，DaDa留家保持做運動，Keep住美好身段。
疫情期間不能常常出外，DaDa留家保持做運動，Keep住美好身段。
陳靜 DaDa在家做運動將香閨都曝光，大廳見到有一部電子琴，相信心DaDa健身之餘，閒時會練琴。
DaDa在家做運動將香閨都曝光，大廳見到有一部電子琴，相信心DaDa健身之餘，閒時會練琴。
陳靜三點式晒靚背，一樣咁索。
陳靜三點式晒靚背，一樣咁索。
漏奶陳靜。
漏奶陳靜。
陳靜晒三點式已經好罕有。
陳靜晒三點式已經好罕有。
陳靜 出股惑。
出股惑。
陳靜 DaDa正面胸迎大家，令人抖不過氣。
DaDa正面胸迎大家，令人抖不過氣。
身材高峰時的陳靜，不用承托都有E奶，真材實料。
身材高峰時的陳靜，不用承托都有E奶，真材實料。
陳靜 轉戰電影，近年刻意收起雙峰，唔係話見就見到﹗
轉戰電影，近年刻意收起雙峰，唔係話見就見到﹗
陳靜憑著《低俗喜劇》飾演「爆炸糖」一角入圍 金馬獎，並奪得2013年香港金像獎最佳女配角。
陳靜憑著《低俗喜劇》飾演「爆炸糖」一角入圍 金馬獎，並奪得2013年香港金像獎最佳女配角。
陳靜 《潮性辦公室》
《潮性辦公室》

E奶陳靜縮胸遊船河 女人見到流鼻血

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圖片來源：東方新地、IG、微博

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