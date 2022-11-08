33歲陳靜DaDa 紐約歸來不忘鍛鍊特訓！瘦腰不瘦胸 馬甲線福利共享
每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！陳靜DaDa開心騷成果
陳靜近一年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：
戒鹽戒油戒糖 去年持續鍛鍊至今
由去年開始DaDa已經勤力更新做爆汗運動報告，就連飲食習慣都大幅度改變，佢亦好大方分享心得：
這兩個月下了很大的決心，從飲食，例如戒鹽戒油戒糖，令我可以享受到食物的原有味道，其實每種天然嘅食材原本有佢獨特嘅味道加太多調味料實在太可惜了 、以及生活作息，堅持每天做運動。這些改變已經變成了我的生活習慣，簡單的一步一步你會發現身體不停會作出回應去鼓勵你💪🏻 繼續加油！
陳靜DaDa貼身 舞衣 操 蜜 桃 臀
去年陳靜DaDa一連兩日出po晒玩瑜伽，穿上白色貼身舞衣的DaDa 跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽：
DaDa拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地，而DaDa亦晒出自己獨自苦練的過程，她輕易向後捉住腳然後烏身，大晒身體柔弱度，又展示如芭蕾舞的姿態，相當優雅， DaDa不忘發放正能量：「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。」、「快樂屬於你自己。」不過網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。
穿窿泳衣漏E奶遊船河
DaDa陳靜近年刻意收起E奶，轉營做實力影星，剛拍完電影《焚身》的 DaDa近日和友人遊船河，上穿開胸穿窿泳衣，下身配熱牛，雖然瘦身成功的確DaDa明顯縮胸，但仍然有漏奶效果，非常火辣辣。由𡃁模、艷星到電影演員的陳靜DaDa，在疫情下，仍然是多產藝人，今年拍過的電影包括《家有囍事2020》、《Baby復仇記》、《G風暴》以及剛煞科的《焚身 》。 DaDa趁著休閒，跟女友遊船河，雖然近年刻意封胸的DaDa未如以往以三點式上陣，但上身一件穿窿泳衣，其澎湃上圍幾乎奪衫而出，效果震撼，成功吸引Like，連女人睇見到嘩嘩聲紛紛留言「太正」、「好耐冇見過咁大膽嘅 DaDa」，連王敏奕都留言「流鼻血﹗」，王君馨亦留言「害羞」。物以罕為貴，一張漏奶相引起極大回響，相隔兩日再貼多幾款船河相，再次引來瘋狂留言讚索﹗辣﹗正﹗