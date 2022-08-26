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28歲「雞排妹」鄭家純入行10年推大尺度寫真集 一個原因豁出去挑戰粉紅領域

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自18歲出道的「雞排妹」鄭家純，不經不覺入行已有10年，近日她為紀念出道10周年，推出「畢業」寫真集，更因為一個原因，首次豁出去挑戰最大尺度！

「雞排妹」鄭家純 稱今次寫真集為「沒有遺憾的畢業作」

「雞排妹」鄭家純出名樣靚身材正，更被封為「國民老婆」，今次她推出的出道10周年紀念寫真集《純熟》，就以「老公視角」拍攝，尺度大到挑戰粉紅禁區！鄭家純在其社交網上形容這本寫真集是一本「沒有遺憾的畢業作」，她說：「透過寫真書，單向傳達對支持者的感謝，用溫柔包覆著愛意藏在書中。」

雞排妹 鄭家純這本硬皮精裝親筆簽名版寫真集《純熟》，定價為1,299台幣約337港元）。
鄭家純這本硬皮精裝親筆簽名版寫真集《純熟》，定價為1,299台幣（約337港元）。（圖片來源：寫真集官網截圖）

其他寫真集流出靚相：

用影像保留最美好的形狀與粉紅色

初出道時年約18歲的鄭家純曾被記者問過：「有沒有想過出全裸寫真？」當時她回答：「台灣沒有這個市場，也怕未來會嫁不掉！」到了現在28歲，鄭家純的心態已發生改變，她曾在社交網表示：「願以最完美的一切，拍十周年紀念寫真，是一份執念。」她續說因為擔心未來年紀增長，以及生小孩的可能，所以決定要將她現在最美好的形狀和粉紅色，用影像加以保存。

雞排妹鄭家純
鄭家純向來作風大膽，稱自己胸部的美態有保存期限，所以希望趁現在留倩影。（圖片來源：[email protected]

寫真照被質疑P圖

近日寫真集《純熟》已開始預售，鄭家純在寫真集官網和自己的社交網中，也釋出了不少張寫真照，但卻有網民質疑她修圖太過，雞排妹隨即以一張零P圖照回應，表示只修了黑眼圈而已，又笑言：「寫真拍攝每天半夜起床，因為底妝薄透，黑眼圈這個部份，只要在陰影處就會特別明顯，還修了：臉上的一根頭髮、脖子擠壓到的皺摺、光源不足導致臉上影子、眼窩像有眼影的部份。」

雞排妹 鄭家純預告將會在8月31日釋出寫真影片，她搞笑問到時會不會被說「找替身來拍」。
鄭家純預告將會在8月31日釋出寫真影片，她搞笑問到時會不會被說「找替身來拍」。（圖片來源：[email protected]鄭家純）
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（圖片來源：[email protected]鄭家純）

鄭家純其後又曬出一張零P圖的自拍照，介紹說：「一張一個月前寫真集拍完當下的自拍，無濾鏡、無修圖直出，當時的努力讓寫真動態可以安心攝影，前幾天看初剪，覺得自律有獲得回報。」獲網友大讚皮膚狀態超好：「看過本人，真的超美」、「素顏最強女星」、「修的和沒修的都很美」、「我們一堆女生都達不到家純的境界」等等。

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（圖片來源：[email protected]鄭家純）

不認同一張照片就能讓大家分享自己

鄭家純的經理人近日接受傳媒訪問時透露，這次寫真集共花了7天拍攝，外景照都是在花東取景，室內照則是在南投拍攝，換了超過30套服裝。經理人又講到鄭家純曾問過一個追求她的男生說：「如果出局部露點的寫真書，會影響你娶我的意願嗎？」那個男生說不能接受，因為這樣他就要跟大家一起分享她，這樣的回答讓她反思：只是一張照片就跟大家分享自己了，那她這個人就不再有價值了嗎？她認為若她要去在乎這件事，就代表了她是沒有靈魂的人。

雞排妹 鄭家純擔心以後生病了，真的想去做都來不及，所以認為應該在意當下想做的事情，才是最有意義的呈現方式與生活。
鄭家純擔心以後生病了，真的想去做都來不及，所以認為應該在意當下想做的事情，才是最有意義的呈現方式與生活。（圖片來源：[email protected]

同時推售18歲與28歲寫真集

鄭家純今次寫真集《純熟》的硬皮精裝親筆簽名版定價為1,299台幣（約337港元），其他周邊產品還包括有攬枕、海報、寫真年曆、寫真筆記本及啤牌等，寫真集加購的定價為199台幣（約52港元）至599台幣（約155港元）不等。同時鄭家純在18歲時拍攝的寫真集《18歲的禮物》也推出了精裝復刻版，定價為999台幣（約259港元），兩本寫真集都展開了預購，據知加上國外的預購訂單，目前已賣出超過5百萬台幣（約130萬港元）。

雞排妹 鄭家純本來抗拒再拍寫真，但後來覺得在18歲跟28歲時各拍1本很有意義，加上這次18歲的寫真也推出了復刻版，粉絲可以比較一下她前後不同之處。
鄭家純本來抗拒再拍寫真，但後來覺得在18歲跟28歲時各拍1本很有意義，加上這次18歲的寫真也推出了復刻版，粉絲可以比較一下她前後不同之處。（圖片來源：寫真集官網截圖）
雞排妹 半裸攬枕定價為599台幣約155港元）。
半裸攬枕定價為599台幣（約155港元）。（圖片來源：寫真集官網截圖）
雞排妹 全裸海報定價為199台幣約52港元）。
全裸海報定價為199台幣（約52港元）。（圖片來源：寫真集官網截圖）
雞排妹 有14張未收錄在寫真集內相片的2023年寫真年曆，定價為599台幣約155港元）。
有14張未收錄在寫真集內相片的2023年寫真年曆，定價為599台幣（約155港元）。（圖片來源：寫真集官網截圖）
雞排妹 由鄭家純經理人親自操刀拍攝的54張啤牌，定價為199台幣約52港元）。
由鄭家純經理人親自操刀拍攝的54張啤牌，定價為199台幣（約52港元）。（圖片來源：寫真集官網截圖）

仲有其他寫真拍攝花絮圖：

重溫鄭家純澄清「從沒賣過雞排」

雞排妹鄭家純出道9年，憑敢言加性感在台灣網絡取得一定影響力，為了證明自己已經成長、邁向另一階段，在去年生日時許願要求大家別再叫她「雞排妹」，早前她正式將面書檔案名稱「雞排妹ili鄭家純」簡單改為「鄭家純」，告別「食物名＋妹」這個暱稱，與此同時，有網民翻出當年她代言雞排店的高清影片放上youtube…

雞排妹鄭家純
鄭家純表示「從沒賣過雞排，18歲時幫雞排店拍攝宣傳影片，網上流傳後被記者還是鄉民稱呼為雞排妹。去年的生日願望之一，是希望大家不要再用”雞排妹”稱呼我，畢竟27歲還被叫食物名＋妹，很ngāi-gio̍h（台語意指：彆扭、令人不舒服），許願後已過七個月，改個粉專名應該不過份啦。」

9年前出道原名鄭佳甄 憑炸雞模特兒上位

在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒，為雞排店代言做「一日店長的」宣傳，影片爆紅，而被媒體冠以「雞排妹」的暱稱，多年來有不少網民陷入「曼德拉效應」誤以為她曾經在夜市兼職賣過雞排，事實就只是拍攝一條影片而已！

有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」當一日店長的影片，青澀模樣曝光！（翻攝自 AMY CHIOU YouTube）
有網友摷出雞排妹9年前「代言雞排」當一日店長的影片，青澀模樣曝光！（翻攝自 AMY CHIOU YouTube）
雞排妹 網友表示：「早期公關公司的操作啊，那時候還沒有什麼XX妹的，紅得特別快」
網友表示：「早期公關公司的操作啊，那時候還沒有什麼XX妹的，紅得特別快」。（圖片來源：翻攝自 AMY CHIOU YouTube）

原名鄭佳甄的鄭家純，12年拋胸拍攝雞排店廣告爆紅，獲「雞排妹」綽號，13年任台灣「廢核活動」代言人，及參與過學運和公開批評時任台北市市長柯文哲，被網民封為「社運女神」，15年曾到香港發展加盟華藝娛樂旗下，近年發展自己的自慰杯生意，有傳她打算從政做「民主女神」⋯⋯

雞排妹 鄭家純曾在綜藝節目笑說：「30歲嫁不出去就把自己奉獻給人民。」（IG@ili.cheng）
鄭家純曾在綜藝節目笑說：「30歲嫁不出去就把自己奉獻給人民。」（[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：寫真集官網截圖、[email protected]鄭家純、[email protected]

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