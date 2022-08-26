28歲「雞排妹」鄭家純入行10年推大尺度寫真集 一個原因豁出去挑戰粉紅領域
「雞排妹」鄭家純 稱今次寫真集為「沒有遺憾的畢業作」
「雞排妹」鄭家純出名樣靚身材正，更被封為「國民老婆」，今次她推出的出道10周年紀念寫真集《純熟》，就以「老公視角」拍攝，尺度大到挑戰粉紅禁區！鄭家純在其社交網上形容這本寫真集是一本「沒有遺憾的畢業作」，她說：「透過寫真書，單向傳達對支持者的感謝，用溫柔包覆著愛意藏在書中。」
其他寫真集流出靚相：
用影像保留最美好的形狀與粉紅色
初出道時年約18歲的鄭家純曾被記者問過：「有沒有想過出全裸寫真？」當時她回答：「台灣沒有這個市場，也怕未來會嫁不掉！」到了現在28歲，鄭家純的心態已發生改變，她曾在社交網表示：「願以最完美的一切，拍十周年紀念寫真，是一份執念。」她續說因為擔心未來年紀增長，以及生小孩的可能，所以決定要將她現在最美好的形狀和粉紅色，用影像加以保存。
寫真照被質疑P圖
近日寫真集《純熟》已開始預售，鄭家純在寫真集官網和自己的社交網中，也釋出了不少張寫真照，但卻有網民質疑她修圖太過，雞排妹隨即以一張零P圖照回應，表示只修了黑眼圈而已，又笑言：「寫真拍攝每天半夜起床，因為底妝薄透，黑眼圈這個部份，只要在陰影處就會特別明顯，還修了：臉上的一根頭髮、脖子擠壓到的皺摺、光源不足導致臉上影子、眼窩像有眼影的部份。」
鄭家純其後又曬出一張零P圖的自拍照，介紹說：「一張一個月前寫真集拍完當下的自拍，無濾鏡、無修圖直出，當時的努力讓寫真動態可以安心攝影，前幾天看初剪，覺得自律有獲得回報。」獲網友大讚皮膚狀態超好：「看過本人，真的超美」、「素顏最強女星」、「修的和沒修的都很美」、「我們一堆女生都達不到家純的境界」等等。
不認同一張照片就能讓大家分享自己
鄭家純的經理人近日接受傳媒訪問時透露，這次寫真集共花了7天拍攝，外景照都是在花東取景，室內照則是在南投拍攝，換了超過30套服裝。經理人又講到鄭家純曾問過一個追求她的男生說：「如果出局部露點的寫真書，會影響你娶我的意願嗎？」那個男生說不能接受，因為這樣他就要跟大家一起分享她，這樣的回答讓她反思：只是一張照片就跟大家分享自己了，那她這個人就不再有價值了嗎？她認為若她要去在乎這件事，就代表了她是沒有靈魂的人。
同時推售18歲與28歲寫真集
鄭家純今次寫真集《純熟》的硬皮精裝親筆簽名版定價為1,299台幣（約337港元），其他周邊產品還包括有攬枕、海報、寫真年曆、寫真筆記本及啤牌等，寫真集加購的定價為199台幣（約52港元）至599台幣（約155港元）不等。同時鄭家純在18歲時拍攝的寫真集《18歲的禮物》也推出了精裝復刻版，定價為999台幣（約259港元），兩本寫真集都展開了預購，據知加上國外的預購訂單，目前已賣出超過5百萬台幣（約130萬港元）。
仲有其他寫真拍攝花絮圖：
重溫鄭家純澄清「從沒賣過雞排」
雞排妹鄭家純出道9年，憑敢言加性感在台灣網絡取得一定影響力，為了證明自己已經成長、邁向另一階段，在去年生日時許願要求大家別再叫她「雞排妹」，早前她正式將面書檔案名稱「雞排妹ili鄭家純」簡單改為「鄭家純」，告別「食物名＋妹」這個暱稱，與此同時，有網民翻出當年她代言雞排店的高清影片放上youtube…
9年前出道原名鄭佳甄 憑炸雞模特兒上位
在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒，為雞排店代言做「一日店長的」宣傳，影片爆紅，而被媒體冠以「雞排妹」的暱稱，多年來有不少網民陷入「曼德拉效應」誤以為她曾經在夜市兼職賣過雞排，事實就只是拍攝一條影片而已！
原名鄭佳甄的鄭家純，12年拋胸拍攝雞排店廣告爆紅，獲「雞排妹」綽號，13年任台灣「廢核活動」代言人，及參與過學運和公開批評時任台北市市長柯文哲，被網民封為「社運女神」，15年曾到香港發展加盟華藝娛樂旗下，近年發展自己的自慰杯生意，有傳她打算從政做「民主女神」⋯⋯
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