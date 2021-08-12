0001

韓國網紅｜DJ Miu開網上收費平台 露半球引粉絲課金

東方新地 - 正妹

有「暗黑版潤娥」之稱的DJ Miu憑一張天使臉孔及魔鬼級好身材，擁有大批男女支持者。日前DJ Miu為了宣傳自己的收費平台，竟在IG大晒露半球福利圖落力搶客！

文：東方新地 ｜圖：DJ Miu IG

DJ Miu
有「暗黑版潤娥」之稱的DJ Miu擁有一張天使臉孔及魔鬼級好身材。（圖片來源：DJ Miu IG）

露半球誘惑粉絲課金

DJ Miu原名為元美鈴，今年28歲，身高166cm的她卻擁有34D的好身材，又因貌似韓團少女時代成員潤娥，有「暗黑版潤娥」封號，所以擁有大批男女支持者，IG至今累積逾170萬粉絲，十分厲害！日前DJ Miu在IG大派福利，穿上背心仔側身露半球，大玩性感誘惑。原來DJ Miu咁落力，是為了宣傳自己新開設的收費平台，並留言表示如果想睇更多自己性感靚相，叫大家去新平台課金支持吓！

DJ Miu
DJ Miu因貌似韓團少女時代成員潤娥，有「暗黑版潤娥」封號。（圖片來源：DJ Miu IG）
DJ Miu
日前DJ Miu在IG大派福利，穿上背心仔側身露半球，大玩性感誘惑。（圖片來源：DJ Miu IG）
DJ Miu
原來為了宣傳自己新開設的收費平台。（圖片來源：DJ Miu IG）
DJ Miu
叫大家去新平台課金支持吓！（圖片來源：DJ Miu IG）

音樂系畢業專業級DJ

其實DJ Miu在大學時修讀音樂系，是一位接受過正統訓練的專業級DJ，曲風多半為混音舞曲，在韓國人氣直逼第一女 DJSoda，只要有 DJ Miu 的表演場次，就是當晚夜店爆滿的保證！雖然韓國最近疫情反覆，但都未有影響DJ Miu到夜店吸金，早前她獲邀到韓國大邱的夜店搵真銀，表現出一流的打碟技術，一出場台下的粉絲立刻失控，果然並無辜負「最正九頭身美少女 DJ」的另一封號！

DJ Miu
其實DJ Miu在大學時修讀音樂系，是一位接受過正統訓練的專業級DJ。（圖片來源：DJ Miu IG）
DJ Miu
只要有 DJ Miu 的表演例必爆滿，人氣直逼韓國第一女 DJSoda。（圖片來源：DJ Miu IG）
DJ Miu
DJ Miu音樂有才華，加上擁有34D的好身材，所以獲大批男女粉絲支持。（圖片來源：DJ Miu IG）
DJ Miu
IG至今累積逾170萬粉絲，十分厲害！（圖片來源：DJ Miu IG）

點擊下圖逐格睇DJ Miu靚相

（有片）DJ Miu性感洗車

（有片）World DJ Festival 2020 MIU 하이라이트

https://www.youtube.com/watch?v=NlgAlOejXuY

讀者留言

熱門文章

 