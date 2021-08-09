韓國網紅｜美女Yebin自家網店做生招牌 IG晒性感坐擁56萬粉絲
韓國美女網紅Yebin在IG坐擁達56萬名粉絲，由於身材火辣，成為不少宅男追捧的女神。作為網店老闆的Yebin，不時會在IG親身上陣，試穿自家製的性感泳衣，實在令人看得如癡如醉。
文：東方新地 ｜圖：Yebin IG
IG坐擁達56萬名粉絲
韓國網紅兼模特兒Yebin在IG坐擁達56萬名粉絲，樣子甜美的她擁有S型的完美曲線，目測F級的上圍更份外吸晴！Yebin平時喜愛在IG派福利，不時以泳衣上陣大晒好身材，難怪她成為不少宅男追捧的女神。Yebin除了是網紅Model之外，自己亦有經營網店，更索性親身上陣做埋生招牌，試穿超性感泳衣示人，實在令人看得如癡如醉！
親身上陣做生招牌
日前Yebin再度親身上陣做生招牌，在IG分享一系列性感泳衣照派福利。Yebin着上一套橙色超少布三點色泳衣上陣，盡顯她的火辣美好身段，完美解放F級激凸「咪咪」，又展現圓潤堅挺的蜜桃臀，認真有前有後引死人，相信是對自己體態及商品的最大信心證明！Yebin並在IG留言：「我看起來可愛嗎？I need your hug」。粉絲們都十分受落，Yebin輕鬆狂吸超過1.5萬個like，更獲力讚是可愛性感小公主。