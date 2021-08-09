韓國網紅｜美女Yebin自家網店做生招牌 IG晒性感坐擁56萬粉絲

韓國美女網紅Yebin在IG坐擁達56萬名粉絲，由於身材火辣，成為不少宅男追捧的女神。作為網店老闆的Yebin，不時會在IG親身上陣，試穿自家製的性感泳衣，實在令人看得如癡如醉。

文：東方新地 ｜圖：Yebin IG