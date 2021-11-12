香港秘密搜查官︱徐㴓喬Asha三點式上陣 製作組睇到哇哇聲！
徐㴓喬（Asha）、陳漢娜（Hannah）及P1X3L成員Marco（葉振弘）主持的真人騷《香港秘密搜查官》近日於ViuTV熱播。日前播出第九集，Asha以超性感三點式泳裝上陣，連製作組見到都哇哇聲！
文：東方新地 ｜圖：徐㴓喬[email protected]、ViuTV《香港秘密搜查官》截圖
Asha最搶鏡
「格仔導演」Mike（劉諾衡）主理的真人騷節目《香港秘密搜查官》近日於ViuTV熱播，由徐㴓喬（Asha）、陳漢娜（Hannah）及P1X3L成員Marco（葉振弘）擔任主持兼搜查官，上山下海接受不同任務。日前播出第九集，三位主持穿上泳裝登場，當中以30歲英菲混血兒Asha最為養眼，她以一身超性感三點色泳裝上陣，大晒fit爆完美身段之餘，一對40吋逆天白滑長腿更加殺死人，難怪連製作組人員睇見都哇哇聲！
不懂游泳搵命搏
不過Asha早前接受訪問時謙虛表示自己穿上三點式「冇咩睇」，但仍感激製作人員「畀面」，見到都肯哇哇聲叫出來製造拍攝效果，她更直言自己不懂游泳，今次拍攝《香港秘密搜查官》已達至搵命搏程度。節目播出後亦引起網民熱議，紛紛到討論區留言：「Asha好正」、「最自肥就係Mike導」、「導演今集應該唔收人工都做」、「變咗日式搜查官了」等等，十分搞笑。