馬場富美加染疫後回歸 拍內衣廣告奉旨晒巨咪
新冠肺炎全球肆虐，就連日本34E巨咪索模馬場富美加早前亦不幸染疫，好彩佢康復得快冇乜大礙。日前馬場富美加正式回歸，擔任內衣品牌代言人奉旨騷quali。
文：東方新地 ｜圖：馬場富美加IG、girlsbypj IG、寫真集圖片
染疫回歸奉旨晒巨咪
新冠肺炎全球肆虐，連日本E CUP巨咪索模25歲的馬場富美加早前亦不幸確診，之後佢被安排住酒店房隔離，足足停工一個月。沉寂一輪後，馬場富美加目前已回復最佳狀態，決心露肉收復失地。日前馬場富美加宣佈為內衣品牌擔任代言人，向來以驕人身材見稱嘅佢示範多款性感內衣，成功吸納一班老中青男士支持，亦因為佢係時裝雜誌《non -no》專屬model，一舉一動同樣獲得日本女生關注，實實在在男女通殺。
其實馬場富美加10歲時做童星入行，長大後被時尚雜誌發掘成為模特兒兼涉足埋寫真界，憑住E CUP驕人身材上位。2017年推出首本個人寫真集《色っぽょ》後人氣急升，成功踩入演藝圈，又拍劇又拍電影，近作有電視劇《3Bの恋人》同電影作品《AWAKE》。雖然好多日本女星肯犧牲色相影性感寫真，往往都只當係踏腳石，為日後踏足影視圈鋪路，當達到目的就會收起性感，不過馬場富美加並冇咁做，反而繼續以性感姿態出現人前，實在難得！
年齡：25歲
身高：5呎5吋
三圍：34-23-35
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馬場富美加內衣介紹
https://www.youtube.com/watch?v=vlDPTlGsQpk