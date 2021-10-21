台灣辣妹穿《魷魚遊戲》運動服晒4吋事業線 網友急起底竟然是……
Netflix《魷魚遊戲》上映至今在全球爆紅，早前有台灣辣妹就趁住魷魚熱，穿上劇中招牌運動服搭捷運，更大騷4吋事業線，即時引發網民熱議。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]雯雯Qiwen、[email protected]、[email protected]爆廢公社二館
晒4吋事業線
Netflix《魷魚遊戲》上映至今在全球爆紅，除劇中演員全部身價翻漲外，連帶《魷魚》的周邊產品亦紛紛大賣，掀起一波波真實版魷魚熱。早前有台灣網友在Facebook社團《爆廢公社二館》發文，在捷運上發現一名辣妹穿上《魷魚遊戲》主角穿的「456」編號藍色運動服，不過最令人眼前一亮的，竟然是運動外套內搭的低胸白色小背心，大晒她的4吋事業線。該網友亦表示：「這是要去哪玩遊戲…我也想參加…」
辣妹被網友起底
照片曝光後，其他網友都被她「超胸猛」的氣場震懾，留言道：「我要揪她去廁所抽菸」、「紳士的我放大了圖片研究她的手機型號」、「想複習廁所那一幕」、「想報名」等等，該PO短短一日就吸引超過1.4萬人按讚及400多則留言，瞬間引發熱議，更有網友為該名辣妹起底。原來辣妹正是台灣網紅雯雯，更有大批網友前往她的IG朝聖，紛紛留言表示：「我來朝聖的」、「超正！正過魷魚片的女角」、「超正點，好漂亮啊！」、「捷運女神」等等。而雯雯之後更在IG限時動態PO出10秒的影片讓粉絲重溫，大晒美好身段令網友噴鼻血。