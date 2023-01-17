黃婉佩

前2R黃婉佩Race睇展覽密實中見性感 獲讚霸氣側漏

正妹
東方新地

廣告

真姊妹組合2R出道逾20年，雖然成員Race（黃婉佩）和Rosanne（黃婉君）現在都已嫁人生仔，淡出娛樂圈多年，但仍然是不少網民的集體回憶，近日Race去睇展覽時，一個側身就展現出Fit爆曲線，獲讚身形Keep得勁好，一點也不輸當年！

黃婉佩 去年是2R出道20周年。
去年是2R出道20周年。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黃婉佩Race 已婚育有兩子女

現年40歲的Race黃婉佩，在16年下嫁比她年長19歲的新加坡富商David Loh，並先後誕下一對子女Cara和Dayton，一家四口不時在社交網放閃。Race雖已在去年踏入40歲，但身形和樣貌都和年輕時相差不大，獲網民大讚凍齡有術。

黃婉佩 Race婚後先後生了一女一仔，湊夠一個「好」字。
Race婚後先後生了一女一仔，湊夠一個「好」字。（圖片來源：[email protected]

睇展覽有感而發

Race日前在社交網分享自己在新加坡藝術館參觀展覽的照片，相中她正在欣賞一座全身赤裸抱著自己雙腳的女性雕塑，她在留影的同時又配文：「Are you alright?」似乎想對這座雕塑表達關心，十分感性。

黃婉佩 Race對住雕塑有感而發。
Race對住雕塑有感而發。（圖片來源：[email protected]

網民錯重點大讚Race好「霸氣」

不過網民都錯重點，將焦點放了在Race當日的打扮上，相中她穿著一件Deep V吊帶裙加上厚外套，打側身時曲線畢現，讓網民都忍不住大讚「霸氣側漏」！

黃婉佩 Race當日的打扮密實中見性感。
Race當日的打扮密實中見性感。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 40歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗
雖已年屆40歲，但近年Race勤做運動，身形及外貌都keep得好好﹗（圖片來源：[email protected]

2R出道21年

由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成的2R香港女子組合在馬來西亞出生，隨後在新加坡長大。在2002年出道後一度紅遍全港，可是兩人在2007年因為合約期滿而解散。有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活！

黃婉佩 Race和家姐Rosanne右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗
Race（中）和家姐Rosanne（右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值都甚高。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 去年Rosanne和Race曾拍片紀念2R出道20周年。
去年Rosanne和Race曾拍片紀念2R出道20周年。（圖片來源：[email protected]

Rosanne、Race各有好歸宿

解散後逐漸淡出娛樂圈的兩位2R成員都有好歸宿，家姐黃婉君（Rosanne）嫁給香港牙醫，黃婉佩（Race）就嫁給新加坡富商定居新加坡。擁有幸福家庭與成功事業的Race早前度過40歲生日，有老公錫到燶為她包場宴客，Race更獲讚保養得宜靚過做女時，羨煞旁人。

黃婉佩 Race Race剛度過40歲生日，在生日會上一家四口非常幸福。
Race早前度過40歲生日，老公David Loh係新加坡富豪，每年都為Race花心思慶生。（圖片來源：[email protected]cewong）
黃婉佩 當年的2R姊妹花都已做人妻人母，不過二人都凍齡有方，索過做女時。
當年的2R姊妹花現在都已做人妻人母，不過二人都凍齡有方，獲讚索過做女時。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫

讀者留言

熱門文章

 