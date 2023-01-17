前2R黃婉佩Race睇展覽密實中見性感 獲讚霸氣側漏
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真姊妹組合2R出道逾20年，雖然成員Race（黃婉佩）和Rosanne（黃婉君）現在都已嫁人生仔，淡出娛樂圈多年，但仍然是不少網民的集體回憶，近日Race去睇展覽時，一個側身就展現出Fit爆曲線，獲讚身形Keep得勁好，一點也不輸當年！
黃婉佩Race 已婚育有兩子女
現年40歲的Race黃婉佩，在16年下嫁比她年長19歲的新加坡富商David Loh，並先後誕下一對子女Cara和Dayton，一家四口不時在社交網放閃。Race雖已在去年踏入40歲，但身形和樣貌都和年輕時相差不大，獲網民大讚凍齡有術。
睇展覽有感而發
Race日前在社交網分享自己在新加坡藝術館參觀展覽的照片，相中她正在欣賞一座全身赤裸抱著自己雙腳的女性雕塑，她在留影的同時又配文：「Are you alright?」似乎想對這座雕塑表達關心，十分感性。
網民錯重點大讚Race好「霸氣」
不過網民都錯重點，將焦點放了在Race當日的打扮上，相中她穿著一件Deep V吊帶裙加上厚外套，打側身時曲線畢現，讓網民都忍不住大讚「霸氣側漏」！
2R出道21年
由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成的2R香港女子組合在馬來西亞出生，隨後在新加坡長大。在2002年出道後一度紅遍全港，可是兩人在2007年因為合約期滿而解散。有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活！
Rosanne、Race各有好歸宿
解散後逐漸淡出娛樂圈的兩位2R成員都有好歸宿，家姐黃婉君（Rosanne）嫁給香港牙醫，黃婉佩（Race）就嫁給新加坡富商定居新加坡。擁有幸福家庭與成功事業的Race早前度過40歲生日，有老公錫到燶為她包場宴客，Race更獲讚保養得宜靚過做女時，羨煞旁人。