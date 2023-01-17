前2R黃婉佩Race睇展覽密實中見性感 獲讚霸氣側漏

真姊妹組合2R出道逾20年，雖然成員Race（黃婉佩）和Rosanne（黃婉君）現在都已嫁人生仔，淡出娛樂圈多年，但仍然是不少網民的集體回憶，近日Race去睇展覽時，一個側身就展現出Fit爆曲線，獲讚身形Keep得勁好，一點也不輸當年！