100毛新女叻叻撞樣一位韓國女神人氣急升 一個原因唔揀專家Dickson？

100毛最近有位新女主持叻叻（Natalie）由於相貌甜美身形標青而引起網民關注，不少網民都大讚她勁似一位韓國女神，有網民更在她的IG Q&A中大膽追問叻叻的感情狀況，叻叻都有坦白回應，更用一句說話去解釋自己唔揀專家Dickson做男友的原因！