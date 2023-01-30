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100毛新女叻叻撞樣一位韓國女神人氣急升 一個原因唔揀專家Dickson？

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東方新地

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100毛最近有位新女主持叻叻（Natalie）由於相貌甜美身形標青而引起網民關注，不少網民都大讚她勁似一位韓國女神，有網民更在她的IG Q&A中大膽追問叻叻的感情狀況，叻叻都有坦白回應，更用一句說話去解釋自己唔揀專家Dickson做男友的原因！

100毛 叻叻去年7月在100毛的《圍爐取戀》中初次登場。
叻叻去年7月在100毛的《圍爐取戀》中初次登場。（圖片來源：[email protected]毛記電視）
100毛 當時有唔少網民希望搬走放喺叻叻前面嗰部電腦！
當時有唔少網民希望搬走放喺叻叻前面嗰部電腦！（圖片來源：[email protected]毛記電視）

100毛新女叻叻 獲網民大讚：真心靚

叻叻加入100毛前是一名大學生兼模特兒，去年中她加入100毛，至今已有約半年時間，期間主持過《圍爐取戀》及《呢啲Lady》等節目，又做過《國家級任務》、《驗新報告》等節目的嘉賓，現時她除了拍片外，也有經營網店。

100毛 叻叻早前曾挑戰上東方昇嘅《國家級任務》。
叻叻早前曾挑戰上東方昇嘅《國家級任務》。（圖片來源：[email protected]_is_me）
100毛 人氣急升的叻叻近日更獲邀拍廣告做一日店長，獲網民大讚係「最靚油站姐姐」。
人氣急升的叻叻近日更獲邀拍廣告做一日店長，獲網民大讚係「最靚油站姐姐」。（圖片來源：[email protected]_is_me）

網民：全程望住叻叻

去年叻叻初登場，有不少網民都大讚她笑容好甜美，連專家Dickson的目光都忍唔住被她吸引：「叻叻給人好舒服的感覺，真係幾好」、「我全程望住叻叻，隻眼無離開過」、「新主持幾好，唔做作」、「新主持好好，好chill同埋幾醒目」。

100毛 叻叻去年已自香港恒生大學畢業。
叻叻去年已自香港恒生大學畢業。（圖片來源：[email protected]_is_me）
100毛 之前做車模時的叻叻。
之前做車模時的叻叻。（圖片來源：[email protected]_is_me）

獲讚撞樣少女時代太妍

網民紛紛大讚「叻叻真心靚，清純有啲韓國feel」、「有幾分Jisoo氣質」、「有啲iu feel」、「素顏都好靚」等，不過更有更多網民就直指叻叻撞樣一位韓國女神：「叻叻某D角度似太妍喎」、「睇落似teayeon」！

100毛 網民大讚叻叻素顏都好靚。
網民大讚叻叻素顏都好靚。（圖片來源：[email protected]_is_me）
100毛 又勁讚她貌似少女時代成員太妍。
又勁讚她貌似少女時代成員太妍。（圖片來源：[email protected]_is_me）
100毛 呢個係真·太妍，大家又覺得似唔似？
呢個係真·太妍，大家又覺得似唔似？（圖片來源：[email protected]_ss）

指係專家Dickson唔揀佢

叻叻早前在IG玩Q&A回答網民疑問，被追問到感情狀況，叻叻回答自己是「O2」，意指拍過兩次拖，現況係「Occupied」，即係拍拖中。此外有網民問到佢會唔會考慮同專家Dickson拍拖？叻叻就回答：「你選擇人，人亦能選擇你」直指係專家Dickson唔揀佢！

100毛 原來叻叻依家有拖拍緊。
原來叻叻依家有拖拍緊。（圖片來源：[email protected]_is_me）
100毛 叻叻直指係專家Dickson唔揀佢！
叻叻直指係專家Dickson唔揀佢！（圖片來源：[email protected]_is_me）

否認有P過下巴

有網民就講到叻叻係「少有嘅女睇片好靚，但ig啲相麻麻」，有網民更直接質疑她造假：「你啲圖有p過？個下巴好似有啲怪，建議唔使p啦，你上節目live個樣都好靚喇！」叻叻就即時影了張下巴相作回應，表示：「我下巴就是長成這樣的，我諗我已經係唔p相嘅女仔嚟！」

100毛 叻叻話自己係唔p相嘅女仔。
叻叻話自己係唔p相嘅女仔。（圖片來源：[email protected]_is_me）
100毛 叻叻仲喺IG公開自己身高。
叻叻仲喺IG公開自己身高。（圖片來源：[email protected]_is_me）

IG刪三點式泳衣照

睇番叻叻IG相，之前稍為性感的相片都已被刪除，包括三點式泳衣照，不過叻叻的Facebook仍有保留這些相片，而其個人YouTube頻道自去年中已無新片，她也表示自加入100毛後，多了好多不同工作機會，日日都要忙住周圍拍攝。

100毛 叻叻的Facebook仍保留了她著三點式泳衣出海遊玩的相片。
叻叻的Facebook仍保留了她著三點式泳衣出海遊玩的相片。（圖片來源：[email protected] Ho）
100毛 又有她初嘗拍飄移片時的性感照。
又有她初嘗拍飄移片時的性感照。（圖片來源：[email protected] Ho）
100毛
（圖片來源：[email protected] Ho）
100毛 仲有著白Tee加瑜伽褲的行山Look！
仲有著白Tee加瑜伽褲的行山Look！（圖片來源：[email protected] Ho）
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（圖片來源：[email protected] Ho）
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（圖片來源：[email protected] Ho）
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（圖片來源：[email protected]_is_me）

重溫叻叻初登場影片：

成個package都好正！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]毛記電視、[email protected]_is_me、[email protected] Ho、[email protected]_ss資料或影片來源：[email protected]毛記電視

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