100毛新女叻叻撞樣一位韓國女神人氣急升 一個原因唔揀專家Dickson？
100毛新女叻叻 獲網民大讚：真心靚
叻叻加入100毛前是一名大學生兼模特兒，去年中她加入100毛，至今已有約半年時間，期間主持過《圍爐取戀》及《呢啲Lady》等節目，又做過《國家級任務》、《驗新報告》等節目的嘉賓，現時她除了拍片外，也有經營網店。
網民：全程望住叻叻
去年叻叻初登場，有不少網民都大讚她笑容好甜美，連專家Dickson的目光都忍唔住被她吸引：「叻叻給人好舒服的感覺，真係幾好」、「我全程望住叻叻，隻眼無離開過」、「新主持幾好，唔做作」、「新主持好好，好chill同埋幾醒目」。
獲讚撞樣少女時代太妍
網民紛紛大讚「叻叻真心靚，清純有啲韓國feel」、「有幾分Jisoo氣質」、「有啲iu feel」、「素顏都好靚」等，不過更有更多網民就直指叻叻撞樣一位韓國女神：「叻叻某D角度似太妍喎」、「睇落似teayeon」！
指係專家Dickson唔揀佢
叻叻早前在IG玩Q&A回答網民疑問，被追問到感情狀況，叻叻回答自己是「O2」，意指拍過兩次拖，現況係「Occupied」，即係拍拖中。此外有網民問到佢會唔會考慮同專家Dickson拍拖？叻叻就回答：「你選擇人，人亦能選擇你」直指係專家Dickson唔揀佢！
否認有P過下巴
有網民就講到叻叻係「少有嘅女睇片好靚，但ig啲相麻麻」，有網民更直接質疑她造假：「你啲圖有p過？個下巴好似有啲怪，建議唔使p啦，你上節目live個樣都好靚喇！」叻叻就即時影了張下巴相作回應，表示：「我下巴就是長成這樣的，我諗我已經係唔p相嘅女仔嚟！」
IG刪三點式泳衣照
睇番叻叻IG相，之前稍為性感的相片都已被刪除，包括三點式泳衣照，不過叻叻的Facebook仍有保留這些相片，而其個人YouTube頻道自去年中已無新片，她也表示自加入100毛後，多了好多不同工作機會，日日都要忙住周圍拍攝。
重溫叻叻初登場影片：
成個package都好正！
讀者留言